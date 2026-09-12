Oddo : « Dans mon Milan, Modric n’aurait pas toujours été titulaire. Amorim mérite du temps mais il n’est pas de niveau à gagner le Scudetto »

Massimo Oddo, ancien joueur de la Lazio et du Milan, a commenté en vue du match à l’Olimpico, programmé à 18 heures :





« Ce sera une rencontre de haut niveau. En ce moment, la Lazio joue avec un milieu à trois, donc elle sera forcément en supériorité numérique dans l’entrejeu. Le Milan devra faire attention à ne pas s’étirer pour ne pas laisser aux adversaires le trois contre deux, et cherchera de son côté à créer de la densité avec des lignes resserrées. »









« Modric est un champion, l’un des derniers de sa génération, et il aurait aussi eu sa place dans mon Milan. Je ne sais pas s’il aurait toujours été titulaire parce qu’il aurait dû se mesurer à Pirlo. Cissé, en revanche, est un profil très intéressant, un jeune qui a montré de grandes choses la saison dernière et qui continue sur la même voie dans une équipe plus prestigieuse et dans une catégorie supérieure. Il a une grande personnalité parce que, quand il entre, il n’a peur de rien : il tente le geste, le changement de direction, le dribble et court derrière tout le monde. C’est assurément un signal très positif. Il a les qualités, et nous nous attendons tous à ce qu’il progresse encore davantage. Et si Cissé n’est pas appelé en équipe d’Italie, je ne sais pas qui peut être convoqué. Je crois qu’il existe beaucoup de jeunes Italiens : ils doivent grandir et acquérir de l’expérience, mais en ce moment Cissé est assurément un joueur à suivre de près. Mancini a toujours eu un très bon œil pour les jeunes. »





« Ramos est un attaquant qui, chaque année, a apporté sa contribution aux équipes où il est passé, y compris au PSG, deux fois champion en Ligue des champions. Donc je parie qu’il le fera aussi avec le Milan. »





« Rino est un ami et un professionnel qui a toujours su qui il était. Avec lui, la Lazio a très bien démarré cette année, mais j’avais peu de doutes parce que Gattuso est un combattant et qu’il est probablement plus à l’aise dans ces situations où il faut lire les difficultés que dans des moments de “ouate”. Dans les moments complexes, il parvient à tirer l’équipe vers le haut, à la tenir à l’écart de ce que sont les problématiques extra-sportives. »





« La proposition d’Amorim me plaît parce que c’est une proposition positive : autrement dit des paroles et des idées. Nous avons face à nous un entraîneur qui voudrait un Milan agressif, qui domine le jeu. Pour arriver à voir quelque chose de concret, il faut du temps : il y a eu quelques éclairs lors des deux premiers matches, alors que contre la Juventus, beaucoup moins. C’est normal, parce qu’en ce moment les équipes sont en phase de construction et les verdicts des premières journées de Serie A sont peu significatifs. Amorim a besoin d’inculquer son idéologie du football et il ne peut pas y parvenir en deux mois. L’exemple le plus frappant, c’est la Roma qui, avec Gasperini, a commencé à carburer après un certain temps. Pour l’instant, je ne vois pas un Milan capable de gagner le Scudetto, mais cela dépendra de sa progression, pas tant au niveau des individualités que du collectif. »





« Je suis arrivé en janvier 2007 et, en championnat, l’équipe ne marchait pas bien. Personne ne s’attendait à ce que nous remportions la Ligue des champions et pourtant nous avons livré des matches incroyables contre le Bayern Munich, Manchester United et en finale contre Liverpool. »







