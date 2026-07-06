Ochoa pleure sur la pelouse de ses rêves… Un adieu douloureux après l’élimination historique du Mexique

Les larmes ont coulé sur le visage du légendaire gardien Guillermo Ochoa, âgé de 40 ans, sur la pelouse du stade Azteca, après l’élimination du Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre (2-3). Il s’agit de la première défaite du Mexique sur ce stade dans l’histoire de la Coupe du monde, et seulement de la troisième en 90 matchs officiels, mettant ainsi un terme à une carrière qui s’est étendue sur deux décennies.

Ochoa, surnommé « Memo », avait annoncé avant le début du tournoi qu’il mettait définitivement un terme à sa carrière, après un parcours riche de 153 sélections avec le Mexique, dont 12 matchs lors des phases finales de la Coupe du monde répartis sur six éditions différentes depuis 2006.

Des adieux émouvants sur la pelouse de ses rêves

Il a pu savourer quelques minutes d’adieu au stade Azteca lors du match sans enjeu contre la République tchèque. Après la rencontre, il a confié : « Mon premier match au stade Azteca. Mon dernier match au stade Azteca. Ce fut une magnifique conclusion à ma carrière de footballeur. Merci à vous tous. »

Ses coéquipiers l’ont soulevé en l’air pour célébrer son départ du terrain, tandis qu’il faisait ses adieux aux supporters en compagnie de sa famille, dans une scène émouvante qui reflétait la place qu’occupait ce gardien chevronné dans le cœur des Mexicains.

Impuissant face à une défaite historique

Il était toutefois inclus dans la liste de l’entraîneur Javier Aguirre pour épauler l’équipe nationale, coorganisatrice de l’épreuve avec le Canada et les États-Unis. Depuis le banc, il n’a pu empêcher l’élimination du Mexique après un match palpitant contre l’Angleterre, marqué par un carton rouge et deux penalties.

Le doublé de Jude Bellingham et le penalty de Harry Kane en seconde période ont suffi pour qualifier les « Three Lions » pour les quarts de finale, où ils affronteront la Norvège, qualifiée grâce à sa victoire palpitante contre le Brésil (2-1) grâce à deux buts d’Erling Haaland.

La fin d’une époque

Cette élimination a représenté un choc double pour les supporters mexicains : ils ont vu la forteresse aztèque, jusqu’alors inviolée en Coupe du monde, tomber pour la première fois, tout en disant au revoir à l’un des plus grands gardiens de leur histoire, qui a perdu sa place de titulaire après l’avoir occupée sans discontinuer depuis 2014.