Ocampos : "Séville est un club historique"

L'ancien marseillais, parti à Séville cet été, revient sur son choix et les raisons qui l'ont poussé à quitter l'OM pour rejoindre l'Andalousie.

Il pourrait faire ses grands débuts en ce dimanche en Catalogne, sur la pelouse de l' Barcelone (19h). Après un passage intense à l' - entrecoupé de deux prêts en - Lucas Ocampos a décidé de quitter la cet été pour rejoindre Séville contre 15 millions d'euros. L'ailier argentin, apprécié des supporters marseillais pour sa niaque, est revenu sur son choix dans un entretien accordé à L'Equipe.

"J'espère continuer à grandir ici, a-t-il tout d'abord confié, avant de révéler que le récent sixième de n'était pas le seul club à s'être manifesté lors du mercato. D'autres clubs me voulaient mais j'ai choisi Séville car c'est un club historique, composé de grands joueurs. Ç'a été en partie un choix familial, c'était important pour ma famille et pour moi d'aller dans un pays dont on parle déjà la langue."

L'ancien monégasque s'est dit également conscient du défi qui l'attend pour s'imposer dans un effectif bien fourni. "J'ai parlé à des amis qui ont joué ici et ils m'en ont tous dit du bien. La concurrence est rude, il faut que je sois au top tous les jours.

"Je vais tâcher d'être régulier comme j'ai pu l'être ces deux dernières saisons pour aller loin en et essayer d'accrocher un titre avec cette équipe qui est très compétitive."