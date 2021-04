Obtenir le maillot de Lionel Messi n'a pas été facile pour Scott McTominay

Le milieu de terrain a raconté comment il avait failli manquer le maillot de la star de Barcelone après un duel entre l'Argentin et Chris Smalling.

Scott McTominay dit que Lionel Messi l'a blâmé à tort de lui avoir donné un coup de coude lors d'un affrontement en Ligue des champions avec Manchester United. Ce jour-là, en 2019, les géants catalans ont largement battu United 4-0 au total en quarts de finale, le numéro dix argentin marquant deux buts lors du match retour.

Au match aller, Lionel Messi était entré en collision avec le défenseur des Red Devils, Chris Smalling, le capitaine du Barca recevant notamment un coude au visage. Lorsque Scott McTominay a envoyé le gardien de but de United Sergio Romero pour demander à Lionel Messi son maillot, ce dernier était réticent car il remettait la faute sur l'Ecossais.

"Assurez-vous que je puisse prendre ce maillot pour le mettre dans ma chambre"

Lorsqu'on a demandé au dernier cité qui est, selon lui, le meilleur joueur du monde, cela ne l'a pas empêché de répondre en faveur de la Pulga. "Messi, à 100%. Ouais, Messi, Messi. J'ai son maillot, vous savez ?", a d'abord répondu le Mancunien, interrogé par ESPN. "Nous avons joué contre lui en 2019, Chris Smalling lui a donné un coup de coude et il avait le nez en sang. "Et il pensait que c'était moi", a ensuite raconté le milieu de terrain, qui est depuis parvenu à rétablir la vérité et donc à se dédouaner.

"J'ai dit : 'Non, non, non, non, dites-lui que ce n'était pas moi, alors assurez-vous que je puisse prendre ce maillot pour le mettre dans ma chambre", avait pesté Scott McTominay. Cette année-là, les Blaugrana ont presque atteint la finale de la Ligue des Champions en battant Liverpool 3-0 au match aller de la demi-finale, avant d'encaisser un célèbre 4-0 lors du match retour sur la pelouse d'Anfield Road, bousculés par les hommes de Jurgen Klopp, héroïques lors de cette soirée qui restera gravée dans les mémoires.

Depuis, le FC Barcelone enchaîne les désillusions en Ligue des Champions. Si bien que Lionel Messi a souhaité s'en aller l'été dernier et n'est toujours pas sûr de rester au terme de la saison en cours. Toutefois, le retour de Joan Laporta à la présidence du Barça pourrait le convaincre de prolonger l'aventure au sein de son club de toujours.