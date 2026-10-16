« Obstacles majeurs et documents falsifiés » : un expert juridique réduit à néant l'espoir de Manchester City en appel

Après le verdict historique qui a secoué les fondations du football anglais, avec la condamnation de Manchester City pour l'ensemble des chefs d'accusation liés à la violation des règles financières entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018, par la création de « contrats fictifs » destinés à gonfler les accords de sponsoring à hauteur d'un montant faramineux de 830 millions de livres sterling, le club mancunien se retrouve face à une mission que les plus grands avocats britanniques qualifient d'« impossible ».

Et malgré l'affirmation par City de son « innocence face aux accusations » et sa certitude de détenir des « preuves accablantes » que le verdict « contient des erreurs fondamentales évidentes, juridiques, de principe et factuelles », les experts du droit assurent que la voie de l'appel est semée d'obstacles.

L'appel n'est pas une bouée de sauvetage facile

Dans une analyse juridique choc livrée à la chaîne « BBC Sport », James Severn, membre de la London Solicitors Litigation Association (LSLA) et associé du cabinet Penningtons Manches Cooper, a déclaré que l'appel « n'est pas simplement une occasion de constituer une nouvelle commission pour annuler le verdict ».

Severn a explicité la règle juridique stricte : « Manchester City devra identifier une erreur fondamentale de droit, de principe ou de fait, ou une injustice procédurale grave, ayant substantiellement influencé la décision de la commission. L'instance d'appel dispose de larges pouvoirs pour accepter ou rejeter l'appel, ou pour modifier la décision, mais le club doit démontrer que les preuves disponibles ont été mal interprétées. »

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La carte du gouvernement d'Abou Dhabi, une arme à double tranchant

La défense de City en appel s'articule autour d'un point essentiel : les paiements auraient été effectués par le gouvernement des Émirats arabes unis en sa qualité d'actionnaire des sociétés sponsors, et par conséquent les montants de sponsoring étaient légitimes et n'ont pas été ajoutés par les propriétaires.

Mais cet argument se heurte à un obstacle majeur : Etihad Airways, l'un des principaux sponsors du club et au cœur de l'affaire, qui avait précédemment déclaré dans des documents judiciaires, dans le cadre d'une enquête américaine à New York en 2015, que le gouvernement d'Abou Dhabi n'avait pas payé pour son sponsoring du club.

City insiste sur le fait que cela ne couvre pas l'ensemble du contexte de l'affaire, et que les documents gouvernementaux soutiennent entièrement sa position. Severn commente ici : « Les relevés bancaires, les registres gouvernementaux et les documents de paiement contemporains pourraient constituer des preuves solides s'ils établissaient une piste d'audit claire montrant que les fonds provenaient du gouvernement d'Abou Dhabi et non des propriétaires. Cependant, si ces preuves étaient déjà à la disposition de la commission, laquelle a malgré tout conclu que les arrangements étaient fictifs, le club aura énormément de mal à démontrer que cette conclusion est fondamentalement erronée. »

Le communiqué d'Etihad Airways ne suffit pas

Les choses se sont encore compliquées après qu'Etihad Airways a publié un communiqué avant la confirmation de l'appel de City, dans lequel la compagnie affirmait qu'elle n'avait jamais eu « l'occasion, de la part de la Premier League, de se représenter elle-même ou de fournir les informations pertinentes ».

Severn a répondu avec fermeté : « La plainte d'Etihad Airways ne prouve pas, en elle-même, l'existence d'un vice de procédure. Etihad Airways n'était pas la partie défenderesse, et il est peu probable qu'elle dispose d'un droit indépendant de participation ; il est probable qu'il était loisible à l'une ou l'autre des parties d'obtenir et de présenter de telles preuves. »

Le plan du « chaos et du bruit »

Un élément essentiel de la défense de City consistera à contester le recours excessif de la commission aux courriels fuités de « Football Leaks ».

Severn a déclaré : « Si City parvient à démontrer que la commission a fondamentalement mal compris les courriels, ou n'a pas tenu compte de leur contexte réel, cela pourrait s'apparenter à une erreur fondamentale de fait. Mais la difficulté pour City réside dans le fait que la commission a entendu des preuves étendues provenant de témoins et de documents, et qu'elle est malgré tout parvenue à des conclusions graves concernant des arrangements fictifs et un financement déguisé. »

De son côté, Kieran Maguire, professeur de finance du football à l'université de Liverpool, s'est montré plus sévère, affirmant que la commission avait estimé que « les documents avaient été falsifiés pour correspondre au délit », et qu'elle a nécessairement conclu que « les preuves et la crédibilité des témoins présentés par City étaient faibles ».

Même si Maguire estime qu'il existe une voie étroite pour s'en sortir, celle-ci passerait par une approche qu'il qualifie de « chaotique et bruyante », c'est-à-dire tenter de remettre en question tout ce qui concerne la procédure de la commission elle-même, plutôt que de se concentrer sur les preuves, y compris le fait que ses membres avaient été choisis par les clubs de Premier League et non par City.

Severn, qui a souligné que les grands juges à la retraite siégeant au sein de la commission « ont passé toute leur carrière à interpréter des faits complexes », a conclu qu'« il est impossible d'évaluer de manière fiable les chances de City de gagner son appel, mais la tâche ne sera pas facile ».

Et bien que les règlements de la Premier League prévoient l'examen de l'appel dans un délai de douze semaines, soit d'ici la veille de Noël, Severn a prévenu que « compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la procédure, le résultat final pourrait ne pas être connu avant un certain temps ».



