Obraniak : « Hazard a légèrement abusé à son arrivée au Real »

Eden Hazard est toujours dans le dur au Real Madrid. Confronté à de pépins physiques divers, le Belge a du mal à enchainer les matches. Un scénario qui ne fait que se répéter depuis qu’il est arrivé dans la capitale espagnole en 2019.

Récemment, Roberto Martinez, le sélectionneur belge, a fait part de ses inquiétudes par rapport à cette situation. Alors qu’il tente à chaque fois de relancer sa star, il constate que ses retours au club se passent systématiquement mal et qu’il est obligé de répartir de zéro à chaque fois.

Comment Hazard pourrait infléchir cette mauvaise spirale. Dans la presse espagnole, certains spécialistes ont évoqué un problème d’ordre mental, jugeant que le joueur n’est pas assez fort pour repartir de l’avant. Un avis qui se respecte, mais qui est aussi contesté. Ludovic Obraniak, par exemple, estime que le problème de l’ailier belge est tout autre.

Le corps de Hazard n’était « pas habitué à un tel surpoids »

L’ancien footballeur franco-polonais connait très bien Hazard pour l’avoir côtoyé pendant plusieurs saisons à Lille. Il estime que le problème reste physique. « Il y a eu l’action qui a tout déclenché avec Thomas Meunier (lors d’un PSG – Real Madrid). Puisqu’ils lui ont mis une plaque de fer dans le pied pour le maintenir. Son corps l’a mal accepté. Et Eden, vous voyez son rapport au sol, aux appuis et aux changements de direction… Quand tu n’as plus les mêmes appuis ça déclenche plein de blessures et il ne s’en remet pas », a-t-il déclaré lors d’une intervention sur la Chaine L’Equipe.

L'article continue ci-dessous

Obraniak estime que son ex-coéquipier a été malchanceux, mais il pointe également sa responsabilité dans ce qu’il lui arrive. D’après lui, l’ex-joueur de Chelsea n’a pas tout bien fait à son arrivée en Espagne, manquant notamment de rigueur dans sa préparation invisible. « C’est vrai qu’il avait légèrement abusé à son arrivée au Real Madrid et ensuite ça a été une réaction en chaine, a jugé l’ancien Dogue. Il a cherché à rétablir l’ordre naturel en revenant au poids. Donc il a créé des choses alors que son corps n’est pas habitué à avoir un tel surpoids ».

Tout en lui tapant sur les doigts, Obraniak a quand même manifesté son soutien envers Hazard, l’appelant à s’accrocher et tout faire pour retrouver son niveau d’antan. « Il travaille dur pour essayer de revenir mais il y a des gens qui sont devant lui dans la hiérarchie. Je lui souhaite en tous cas de revenir vite car il nous manque », a-t-il conclu.