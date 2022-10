Objectifs, style de jeu, mercato, gestion des joueurs : ce qu'il faut retenir de la première conférence de presse de Laurent Blanc comme entraîneur de l'OL

Laurent Blanc a été présenté officiellement à la presse ce lundi 10 octobre 2022. Voici ce qu'il faut en retenir.

Son premier discours aux joueurs de l'OL

On va y aller avec douceur mais fermeté. Les joueurs sont conscients que la situation ne reflète pas les objectifs fixés, ils sont assez grands pour savoir qu'il faut être plus performants. Je leur ai fait un discours court mais déterminé en leur disant que l'objectif était de prendre le maximum de points sur les cinq prochains matches jusqu'à la trêve. L'urgence est d'être plus efficace en termes de jeu mais surtout prendre des points. Les joueurs sont conscients qu'il faut faire plus. A nous de faire notre travail le mieux possible pour remplir cet objectif d'ici le 13 novembre, ensuite on aura plus de temps pour mettre en place tout un tas de choses.

Sur le mercato d'hiver

Le mercato, ça ne sert à rien d'y penser maintenant. C'est le 1er janvier. On peut toujours envisager d'améliorer l'équipe mais le plus important, aujourd'hui, c'est de travailler avec les joueurs qui sont là et qui le seront encore en janvier. A moi de faire en sorte de les faire bien travailler. L'urgence actuelle est de prendre des points. Etre au top partout et je pense que ce n'est pas le cas en ce moment. Le groupe doit reprendre confiance en lui.

Les points faibles de l'OL

Il y a des joueurs qui, individuellement, n'apportent pas ce qu'ils devraient apporter. Je parle des joueurs expérimentés. A eux de tirer le groupe vers le haut. Ce sont les joueurs confirmés qui vont nous sortir de cette passe délicate.

Sur ses six années sans entraîneur en Europe

Je ne me suis pas tenu très éloigné du football. Même si je n'étais pas en poste, j'ai vu beaucoup de matches. Le foot évolue, Lens joue très bien mais avec un système particulier, avec beaucoup d'intensité et on a vu que l'OL a du mal à y répondre. J'espère que les joueurs de l'OL s'adapteront à ma philosophie mais ça prendra du temps et pour le moment, on doit prendre des points. Dans un deuxième temps il y aura un système et une philosophie à mettre en place.

Les premières années j'avais besoin de souffler, c'est là que j'ai eu le plus d'opportunités de revenir, je ne les ai pas saisies. Le temps passe, on vous oublier, mais je pense que l'OL ne m'a pas oublié.

Sur les infrastructures de l'OL

Ça fait un petit moment que je n'étais pas revenu, le temps passe pour tout le monde mais il passe bien pour l'OL. La dernière fois que je suis venu ici avec Paris j'avais perdu et je n'avais pas prêté attention au stade. Depuis hier, je porte beaucoup plus d'attention au stade. Vous ne vous rendez pas compte de la chance de travailler dans un outil comme ça, c'est ce qui se fait de mieux en France et en Europe.

Sur la possibilité de relancer Jérôme Boateng

C'est une question précise. Ma réponse va être moins précise. Laissez-moi me faire ma propre opinion. Ce matin, j'ai vu des joueurs concernés. La chose la plus compliquée, c'est quand ça touche au mental, à la confiance. Le début de saison mitigé fait que les têtes ne sont pas libérées.

Sur sa gestion du groupe par des entretiens individuels

Même quand ça passe bien tu as des entretiens individuels. Il faut entretenir des liens avec les joueurs. J'ai besoin d'avoir une relation avec le groupe, c'est ma façon de manager. J'ai besoin de discuter avec eux, d'avoir leur ressenti, j'ai besoin de les apprécier. Il y aura des choix à faire, ces choix, je les ferai. Avec notre effectif, il y aura des choix à faire, toujours pour le bien de l'équipe et assumer cette responsabilité d'aller chercher les points. La situation est urgente, n'ayons pas peur des mots.

Sur son état d'esprit

Je ne suis pas revanchard. Je suis content de revenir sur un banc, qui plus à l'OL. Il n'y a rien de revanchard dans ma raison d'être. Au contraire, je suis content. On vient rajouter de l'expérience avec mon staff car ce groupe en a besoin. On est là pour tout donner et si les joueurs adhèrent, on devrait s'améliorer.

Dans les deux ans qui ont suivi Paris j'ai eu des propositions mais je n'étais pas prêt à revenir. C'était mon choix. Ça ne se voit peut-être pas, mais je suis très heureux.

Sur son style de jeu

J'en ai un mais je dois jauger mon effectif. C'est complètement ridicule de dire « je veux jouer comme ça » si je n'ai pas les joueurs pour. A moi de mettre en place un bloc équipe solide pour prendre des points.

Sur l'objectif fixé par Aulas

Améliorer les résultats ! Il y aura une trêve avec la Coupe du monde. C'est peut-être une chance pour l'OL car on aura du temps pour travailler. Pour le moment, l'objectif est de grappiller des points sur les équipes qui sont devant nous.

Sur la place des jeunes en équipe première

J'ai toujours aimé faire jouer les jeunes, notamment à Paris. On peut le voir avec Nkunku qui est maintenant en équipe de France. Le contexte est difficile. Les joueurs expérimentés vont être ceux qui seront déterminants pour la suite de la saison. Les jeunes auront leur mot à dire, j'en suis sûr, mais c'est aux anciens de faire émerger certaines choses.