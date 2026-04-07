La star du Bayern de Munich continue de faire sensation en Allemagne depuis le début de la saison, affichant des statistiques exceptionnelles qui font de lui le joueur incontournable de l'effectif du géant bavarois cette année. L'ancienne star de Crystal Palace signe jusqu'à présent une saison « fabuleuse », avec 16 buts marqués et 28 passes décisives en seulement 40 matchs.

Ces performances ont impressionné tant les experts que les supporters, mais les éloges les plus élogieux sont venus du vestiaire du club bavarois. Dans une interview accordée à la chaîne française « Canal+ », le défenseur Dayot Upamecano n’a pas hésité à prédire un avenir historique à son coéquipier Michael Olise, affirmant qu’il deviendrait une « légende du football » à la fin de sa carrière.

« Il est capable de faire la différence à tout moment », a déclaré Upamecano en faisant l'éloge de son compatriote. « Je le vois tous les jours à l'entraînement, et malheureusement pour moi, je suis obligé de le marquer, ce qui est vraiment pénible (rires)... C'est un joueur incroyable, sincèrement. »

Au sujet de la personnalité d’Oulissé en dehors du terrain, le défenseur du Bayern a ajouté : « Je vois à quel point il a soif de réussite. Il me ressemble beaucoup en dehors du terrain car il travaille dur. S’il continue sur cette lancée, il deviendra sans aucun doute une légende. »

Lorsqu'on lui a demandé s'il voyait Oliese comme un candidat au Ballon d'Or à l'avenir, Upamecano a répondu sans hésiter : « Oui, à l'avenir, sans aucun doute ! ».