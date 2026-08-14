Nwaneri à l’AC Milan ? Le coup de pouce d’Arteta : « Il a de grandes qualités, mais il doit jouer »

Le Milan veut Ethan Nwaneri, le jeune talent qu’Arsenal évalue en vue d’un prêt, et Mikel Arteta a laissé entrevoir en conférence de presse un espoir que le joueur de 19 ans puisse réellement quitter Londres lors de ce mercato. « Je voudrais qu’il reste avec nous, a raconté l’entraîneur des champions d’Angleterre lors de la conférence de presse de présentation du Community Shield, le premier trophée de la saison que l’Arsenal disputera dimanche contre Manchester City. Mais nous devons penser à ce qui est le mieux pour lui à moyen-long terme. Et Ethan a besoin de jouer au football en ce moment : s’il devait rester ici, ce serait parce que nous pourrions lui garantir les minutes dont il a besoin. Sinon, cela deviendrait quelque chose de négatif pour tout le monde. »

« Le voir, ça vous ouvre les yeux sur la manière dont un jeune peut grandir sur une période aussi courte. Il n’y a aucun doute sur son talent, sur son envie, sur l’amour et la passion qu’il a pour le jeu, des qualités que j’ai toujours admirées chez lui. Je pense que lors de cette préparation, il a montré à tout le monde qu’il avait les qualités pour jouer à Arsenal. »





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Nwaneri, son avenir et la prise de renseignements effectuée par le Milan ne sont évidemment pas la première préoccupation du mercato d’Arsenal. Les Gunners ont vu mercredi à l’œuvre pour la première fois Bruno Guimarães, la grande recrue de cette session qui, comme l’autre nouveau venu, le Grec Tzolis arrivé du Club Bruges, postule à une place de titulaire contre City. Selon Arteta, toutefois, les champions ont encore du travail à faire. « C’est une période où il se passe beaucoup de choses, où il y a la possibilité d’évoluer et de vraiment comprendre comment chaque joueur se sent au sein du projet, a-t-il raconté. Nous voulons être dans les meilleures conditions pour lutter sur tous les fronts. Nous avons la possibilité de bouger aussi bien dans le sens des arrivées que des départs, nous devons toujours comprendre ce qui est le mieux pour l’équipe. » Un secteur qui a besoin de renforts, c’est la défense, puisque William Saliba, pilier de l’axe avec Gabriel, est aux prises avec une longue blessure et que Jurrien Timber, titulaire à droite, risque de ne pas revenir avant octobre. Les Gunners ont été associés à deux internationaux anglais, Ezri Konsa d’Aston Villa et Jarrell Quansah du Bayer Leverkusen, et tout le monde pense que les prochains investissements d’Arsenal se feront dans ce secteur. « Je ne parle pas de joueurs spécifiques, ce que je peux dire, c’est que l’ambition du club est grande, raconte Arteta. Nous voulons améliorer l’équipe, nous voulons la faire évoluer. Pour y parvenir, nous avons identifié certains secteurs qui peuvent être renforcés et c’est ce que nous voulons faire. »

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L’entraîneur d’Arsenal, en conférence de presse, a parlé de la cible de mercato des Rossoneri : « Il a des qualités incroyables. Mais nous devons penser à ce qui est le mieux pour lui à moyen-long terme »

de notre correspondant





Davide Chinellato

14 août 2026 (modifié à 17h55) - LONDRES





Si le Milan veut Ethan Nwaneri, le jeune talent qu’Arsenal évalue en vue d’un prêt, Mikel Arteta vient de laisser entrevoir en conférence de presse une petite lueur d’espoir que le joueur de 19 ans puisse réellement quitter Londres lors de ce mercato. « Je voudrais qu’il reste avec nous, a raconté l’entraîneur des champions d’Angleterre lors de la conférence de presse de présentation du Community Shield, le premier trophée de la saison que l’Arsenal disputera dimanche contre Manchester City. Mais nous devons penser à ce qui est le mieux pour lui à moyen-long terme. Et Ethan a besoin de jouer au football en ce moment : s’il devait rester ici, ce serait parce que nous pourrions lui garantir les minutes dont il a besoin. Sinon, cela deviendrait quelque chose de négatif pour tout le monde. » Nwaneri a impressionné pendant la préparation qu’ont conclue les Gunners lors du match amical de mercredi contre Côme, montrant aussi à cette occasion à quel point le prêt de la saison passée à Marseille, aussi problématique qu’il ait été, l’a fait grandir. « Le voir, ça vous ouvre les yeux sur la manière dont un jeune peut grandir sur une période aussi courte, a dit Arteta de son numéro 22. Il n’y a aucun doute sur son talent, sur son envie, sur l’amour et la passion qu’il a pour le jeu, des qualités que j’ai toujours admirées chez lui. Je pense que lors de cette préparation, il a montré à tout le monde qu’il avait les qualités pour jouer à Arsenal. »





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Nwaneri, son avenir et la prise de renseignements effectuée par le Milan ne sont évidemment pas la première préoccupation du mercato d’Arsenal. Les Gunners ont vu mercredi à l’œuvre pour la première fois Bruno Guimarães, la grande recrue de cette session qui, comme l’autre nouveau venu, le Grec Tzolis arrivé du Club Bruges, postule à une place de titulaire contre City. Selon Arteta, toutefois, les champions ont encore du travail à faire. « C’est une période où il se passe beaucoup de choses, où il y a la possibilité d’évoluer et de vraiment comprendre comment chaque joueur se sent au sein du projet, a-t-il raconté. Nous voulons être dans les meilleures conditions pour lutter sur tous les fronts. Nous avons la possibilité de bouger aussi bien dans le sens des arrivées que des départs, nous devons toujours comprendre ce qui est le mieux pour l’équipe. » Un secteur qui a besoin de renforts, c’est la défense, puisque William Saliba, pilier de l’axe avec Gabriel, est aux prises avec une longue blessure et que Jurrien Timber, titulaire à droite, risque de ne pas revenir avant octobre. Les Gunners ont été associés à deux internationaux anglais, Ezri Konsa d’Aston Villa et Jarrell Quansah du Bayer Leverkusen, et tout le monde pense que les prochains investissements d’Arsenal se feront dans ce secteur. « Je ne parle pas de joueurs spécifiques, ce que je peux dire, c’est que l’ambition du club est grande, raconte Arteta. Nous voulons améliorer l’équipe, nous voulons la faire évoluer. Pour y parvenir, nous avons identifié certains secteurs qui peuvent être renforcés et c’est ce que nous voulons faire. »