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1. FC Nuremberg - 1. FC Cologne : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 15 nov. 2026 - 10:00

En Bundesliga féminine, le 1. FC Nuremberg reçoit le 1. FC Cologne. Cette rencontre oppose directement deux équipes qui se trouvent dans des situations différentes au classement.

Douzième du classement, Nuremberg est sous pression. Ses derniers résultats ont été contrastés : deux victoires en Bundesliga contre Fribourg (4-0) et le Bayer Leverkusen (2-0) ont été suivies de défaites face à l’Eintracht Francfort en Coupe d’Allemagne et à l’Union Berlin en championnat. La stabilité fait défaut.

Cologne arrive en grande forme. Les Rhénanes occupent la sixième place et restent sur deux victoires consécutives contre le RB Leipzig : 1-0 en Coupe d’Allemagne, puis 3-1 en Bundesliga. De quoi leur donner de l’élan.

La dernière défaite des joueuses de Cologne en Bundesliga remonte au 0-3 contre le VfL Wolfsburg, un faux pas toutefois relativisé par les résultats qui ont suivi. Cologne a récemment fait preuve d’efficacité et de détermination.

Nuremberg a besoin de points pour ne pas perdre le contact avec la première moitié du classement. Face à un adversaire dans une telle forme, la tâche ne sera pas facile.

Où voir le match en direct et toutes les autres informations sur sa diffusion : voici ce qu’il faut savoir.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Nuremberg et au 1. FC Cologne ?

Nuremberg compte deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Son dernier succès est un net 4-0 contre Fribourg en Bundesliga, mais il a ensuite subi une défaite 0-0 face à l’Eintracht Francfort en Coupe d’Allemagne, puis s’est incliné 1-2 contre l’Union Berlin. Au total, Nuremberg a inscrit six buts et en a encaissé cinq sur cette période.

Cologne affiche trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Après sa défaite 0-3 contre Wolfsburg, le club a battu le Hamburger SV (3-1), le RB Leipzig en coupe (1-0), puis de nouveau Leipzig en Bundesliga (3-1). Les joueuses de Cologne ont marqué huit fois et encaissé quatre buts sur cette période.

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