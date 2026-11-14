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Bundesliga
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Nuremberg - 1. FC Cologne : qui diffuse le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Nuernberg vs FC Koeln
Nuernberg
FC Koeln
Bundesliga

En Bundesliga, Nuremberg affronte le 1. FC Cologne. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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1. FC Nuremberg - 1. FC Cologne : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 10

En Bundesliga féminine, le 1. FC Nuremberg reçoit le 1. FC Cologne. Cette rencontre oppose directement deux équipes qui se trouvent dans des situations différentes au classement.

Douzième du classement, Nuremberg est sous pression. Ses derniers résultats ont été contrastés : deux victoires en Bundesliga contre Fribourg (4-0) et le Bayer Leverkusen (2-0) ont été suivies de défaites face à l’Eintracht Francfort en Coupe d’Allemagne et à l’Union Berlin en championnat. La stabilité fait défaut.

Cologne arrive en grande forme. Les Rhénanes occupent la sixième place et restent sur deux victoires consécutives contre le RB Leipzig : 1-0 en Coupe d’Allemagne, puis 3-1 en Bundesliga. De quoi leur donner de l’élan.

La dernière défaite des joueuses de Cologne en Bundesliga remonte au 0-3 contre le VfL Wolfsburg, un faux pas toutefois relativisé par les résultats qui ont suivi. Cologne a récemment fait preuve d’efficacité et de détermination.

Nuremberg a besoin de points pour ne pas perdre le contact avec la première moitié du classement. Face à un adversaire dans une telle forme, la tâche ne sera pas facile.

Où voir le match en direct et toutes les autres informations sur sa diffusion : voici ce qu’il faut savoir.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Nuremberg et au 1. FC Cologne ?

Nuremberg compte deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Son dernier succès est un net 4-0 contre Fribourg en Bundesliga, mais il a ensuite subi une défaite 0-0 face à l’Eintracht Francfort en Coupe d’Allemagne, puis s’est incliné 1-2 contre l’Union Berlin. Au total, Nuremberg a inscrit six buts et en a encaissé cinq sur cette période.

Cologne affiche trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Après sa défaite 0-3 contre Wolfsburg, le club a battu le Hamburger SV (3-1), le RB Leipzig en coupe (1-0), puis de nouveau Leipzig en Bundesliga (3-1). Les joueuses de Cologne ont marqué huit fois et encaissé quatre buts sur cette période.

FCN

FCN - Forme

HOF
D1-2
UNB
D2-1
LEV
V2-0
FFC
D0-0
FRE
V0-4
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FCK

FCK - Forme

FRE
D0-1
HSV
V3-1
WOB
D3-0
RBL
V1-0
RBL
V3-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

1. FC Nuremberg - 1. FC Cologne : compositions d’équipe

1. FC Nuremberg - 1. FC Cologne : forme du moment

FCN

FCN - Forme

HOF
D1-2
UNB
D2-1
LEV
V2-0
FFC
D0-0
FRE
V0-4
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FCK

FCK - Forme

FRE
D0-1
HSV
V3-1
WOB
D3-0
RBL
V1-0
RBL
V3-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

1. FC Nuremberg - 1. FC Cologne : bilan des confrontations directes

Face à face

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0
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Nuernberg
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Nuernberg
FCN
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FC Koeln
FCK
3
FDM
6Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts4/4
Les deux équipes ont marqué3/4

1. FC Nuremberg - 1. FC Cologne : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
9900328+2427
V
V
V
V
V
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
9801299+2024
V
V
V
V
D
3
Werder BremenWerder BremenSVW
106132014+619
V
D
V
V
D
4
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
95221610+617
D
V
N
D
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
95131512+316
V
D
N
V
V
6
FC KoelnFC KoelnFCK
95041613+315
V
D
V
D
D
7
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
104151316-313
V
N
D
V
V
8
Union BerlinUnion BerlinUNB
103251519-411
D
N
N
V
V
9
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
93241121-1011
V
D
D
D
N
10
RB LeipzigRB LeipzigRBL
93151517-210
D
D
V
V
D
11
FreiburgFreiburgFRE
103161119-810
D
D
D
D
V
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
102352018+29
V
D
N
D
D
13
NuernbergNuernbergFCN
92251623-78
V
V
D
D
D
14
Mainz 05Mainz 05M05
100010636-300
D
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D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Relégation

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