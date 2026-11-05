« Numéro 1 pour toujours » : Benzema adresse un message de soutien touchant à Vinicius Jr après sa prestation difficile face à l’AEK Athènes

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Karim Benzema a pris la défense de Vinicius Jr après la dernière prestation décevante du Brésilien avec le Real Madrid. Le légendaire attaquant français s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour afficher publiquement son soutien à son ancien coéquipier, qui traverse une période particulièrement difficile dans la capitale espagnole.

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Benzema soutient son ancien protégé

Malgré l’attention et les critiques croissantes des médias espagnols, Vinicius peut compter sur un allié de poids en la personne de Benzema, son ancien partenaire d’attaque. L’attaquant français a publié un message touchant sur les réseaux sociaux pour remonter le moral de son ami. Accompagnant une photo d’eux deux datant de leur passage au Santiago Bernabeu, Benzema a ajouté une légende simple mais catégorique : « Numéro 1 pour toujours ». À ses yeux, Vinicius reste au sommet de son sport.

Cette marque de soutien publique de Benzema intervient à un moment crucial pour Vinicius, après une nouvelle soirée frustrante qui n’a guère laissé entrevoir un retour à son meilleur niveau. Le Brésilien s’est une fois de plus montré en difficulté ballon au pied, sans réussir le moindre dribble face à son adversaire direct lors de la victoire arrachée par le Real Madrid sur le terrain de l’AEK Athènes. Vinicius doit purger le dernier match de sa suspension sur la scène nationale contre Valence ce week-end, avant la trêve internationale. Cette suspension de quatre matches lui a été infligée après son carton rouge pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba face à Villarreal le 10 octobre.

Retour sur un duo légendaire

Leur entente dépassait le simple cadre tactique : pendant plusieurs saisons, elle a été le moteur de l’attaque du Real Madrid. Lors de la saison historique 2021-2022, au cours de laquelle Madrid a remporté son 35e titre en Liga, les deux joueurs ont atteint une complémentarité rarement vue à l’époque moderne. Selon les statistiques, ils ont été directement impliqués dans 60 des 73 buts inscrits par le club en championnat cette année-là, soit environ quatre buts sur cinq sur la route du titre national.

Benzema concluait ces actions avec efficacité, inscrivant 26 buts pour remporter le trophée Pichichi, puis le Ballon d’Or. Mais il n’a jamais tardé à souligner le travail de son jeune partenaire. Vinicius apportait sa vitesse, ses dribbles imprévisibles et ses centres décisifs depuis l’aile gauche, qui permettaient au Français de briller dans la surface. Ensemble, ils ont été les artisans du 14e sacre du club en Ligue des champions, jouant un rôle essentiel dans la série de remontées miraculeuses qui a marqué cette campagne européenne.

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Le mentor et l’élève

Leur relation s’est d’abord construite autour du mentorat : Benzema a pris le jeune Brésilien sous son aile peu après son arrivée de Flamengo, alors qu’il était encore adolescent. Le Français se montrait notoirement exigeant envers lui. Une caméra l’avait même filmé demandant à ses coéquipiers de ne pas lui passer le ballon. Mais cette exigence a fini par contribuer à faire de Vinicius un joueur de classe mondiale. Benzema est revenu avec franchise sur cette relation en 2021 : « Je crois en Vinicius. Je lui parle beaucoup. Je lui parle un peu fermement parce que je sais qu’il peut apporter davantage. »

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Le légendaire numéro neuf a toujours été convaincu du potentiel de l’ailier, déclarant notamment : « Il est phénoménal quand il le veut. » Vinicius n’a jamais hésité à reconnaître ce qu’il doit à l’attaquant expérimenté, citant souvent Benzema comme la principale personne qui l’a aidé à mûrir en tant que professionnel. Le Brésilien avait déjà expliqué que Benzema lui avait appris à prendre de meilleures décisions dans les trente derniers mètres, le faisant passer du statut de dribbleur encore brut à celui de buteur décisif.

Après leur association au Bernabeu

Le départ de Benzema pour le Moyen-Orient en 2023 a mis fin à leur association sur le terrain, mais leurs liens affectifs restent manifestement forts malgré la distance.

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Les difficultés actuelles de Vinicius s’inscrivent dans une baisse de régime bien plus large cette saison. L’attaquant brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même, avec un seul but en 12 apparitions toutes compétitions confondues, une chute brutale de sa production pour un joueur habitué à mener l’attaque du Real Madrid.