Après la polémique déclenchée par la disparition de l'image du coude d'Arda Güler, le joueur du Real Madrid, lors du match contre Séville, parmi les 26 caméras du Bernabéu, la Ligue espagnole a décidé de répondre de la manière la plus forte possible.

Lors du Clasico, dimanche prochain au Camp Nou, il n'y aura de place ni pour l'ombre ni pour le hasard, puisqu'un réseau de surveillance sans précédent sera mis en place, comprenant 40 caméras ultra haute définition, dont l'unique mission sera de ne rien manquer, pas même un clin d'œil, de Lamine Yamal et Kylian Mbappé, à 24 heures de l'annonce du Ballon d'Or.

De 26 à 40 caméras : la Liga place la barre plus haut

Cette annonce de taille fait suite au rapport publié par le journal « Mundo Deportivo », qui a révélé l'utilisation de seulement 26 caméras lors du match entre le Real Madrid et Séville, dimanche dernier, au stade Santiago-Bernabéu.

Tous les regards se tournent désormais vers le sommet de dimanche, produit par la Liga pour les chaînes espagnoles et internationales.

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Selon le plan de diffusion officiel, les matchs du Barcelone et du Real Madrid, qu'ils soient disputés à domicile ou à l'extérieur, sont toujours classés dans la catégorie « A », laquelle impose un minimum d'au moins 22 caméras dans le stade.

Mais le Clasico et le derby de Madrid bénéficient d'un classement particulier, la catégorie « A+ », qui est la catégorie maximale. Lors de ces rencontres, le nombre grimpe de manière vertigineuse pour osciller entre 35 et 40 caméras soigneusement réparties dans chaque recoin du stade, selon un plan détaillé remis au préalable à la commission des arbitres et à la salle de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) afin d'en déterminer précisément les emplacements.

Une surveillance particulière de Yamal et Mbappé avec une technologie de cinéma

Le nombre ne sera pas la seule différence ; en plus des caméras habituelles, la Liga utilisera au Camp Nou un arsenal spécial comprenant des caméras à ultra longue portée et des caméras cinématographiques, et le match sera entièrement diffusé en qualité 4K afin de garantir la meilleure qualité possible.

La grande surprise réside dans l'activation du système de suivi individuel ultra haute définition : lors de ce type de matchs, des caméras seront dédiées à la poursuite de joueurs en particulier durant les 90 minutes, afin de ne manquer aucun détail. Les deux stars sélectionnées cette fois sont Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

L'objectif est clair : documenter chaque mouvement des meilleurs joueurs du monde actuellement, d'autant plus que le match se déroule moins de 24 heures avant la cérémonie du Ballon d'Or, les stars du Barcelone et du Real Madrid étant considérées comme les grandes favorites pour remporter la récompense la plus importante.

Le message est désormais clair : si 26 caméras n'ont pas suffi à révéler le coude de Güler au milieu du terrain, 40 caméras lors du Clasico rendront visibles jusqu'aux respirations.