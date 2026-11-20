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Mauricio Pochettino a reconnu qu’il dormait à peine, engagé dans une « course contre la montre » pour préparer Manchester United, 18e, au déplacement de dimanche à Liverpool. Lors de sa conférence de presse de présentation, le nouvel entraîneur de Manchester United a exposé ses priorités : redonner confiance à son groupe et repartir de zéro.

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Pochettino contre la montre avant ses débuts à Anfield

Mauricio Pochettino a reconnu qu’il dormait très peu, engagé dans une « course contre la montre » pour préparer Manchester United, 18e, au choc de Premier League de dimanche contre Liverpool à Anfield. Après avoir quitté son poste de sélectionneur des États-Unis pendant la trêve internationale pour remplacer Michael Carrick, l’Argentin n’a commencé à travailler à Carrington que mercredi et a dirigé sa première séance d’entraînement jeudi matin.

« Nous sommes ravis d’être ici et je pense que c’est un club formidable, » a déclaré Pochettino lors de sa conférence de presse de présentation. « Nous sommes heureux, mais aussi très occupés. Je pense que c’est une course contre la montre pour être prêts à rivaliser avec Liverpool. Mon premier objectif, c’est de dormir ! Mais je n’y arrive pas, je ne dors que trois ou quatre heures par jour. L’objectif est de faire connaissance avec les gens, le personnel, les joueurs, et d’essayer d’avoir un effet positif dès le départ. »

Repartir de zéro et redonner confiance au groupe

Manchester United a passé la trêve internationale de novembre dans la zone de relégation, avec une seule victoire en dix matches de championnat. C’est sa pire position à ce stade de la saison depuis 1986-1987, et le club n’a remporté aucun de ses huit derniers matches de Premier League. Malgré ce classement préoccupant, Pochettino a assuré que les joueurs étaient profondément concernés et avaient simplement besoin de nouveaux principes pour retrouver confiance.

« Nous arrivons avec l’idée de créer quelque chose à partir de zéro, en nous appuyant sur nos propres idées, notre philosophie et la façon dont nous aimons travailler, » a-t-il expliqué. « Les joueurs sont ceux à qui cela tient vraiment à cœur. Ils veulent être performants pour les supporters, leurs amis et leurs familles. Depuis notre arrivée, je sens qu’ils ressentent cette responsabilité. Ils sont investis. C’est normal : quand on ne gagne pas, la confiance baisse. Nous devons poser nos principes et appliquer notre conception du jeu. Ils ont des qualités et nous devons trouver comment les libérer. »

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Pochettino évoque son rôle et son passé face à Liverpool

Interrogé sur son statut d’« entraîneur principal », Pochettino a balayé la question de l’intitulé de son poste, tout en confirmant qu’il déciderait entièrement de la composition de l’équipe les jours de match. « L’intitulé du poste n’a pas d’importance, » a-t-il déclaré. « Tout dépend de la communication et des relations avec tous les secteurs du club. Je vais choisir le groupe pour dimanche, désigner le onze de départ et effectuer les changements. À l’avenir, j’aimerais participer à toutes les grandes décisions concernant l’effectif. »

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Les précédents livrent des signes contrastés avant le duel de dimanche. Parmi les neuf derniers entraîneurs de Manchester United, intérimaires compris, un seul a perdu son premier match de Premier League à la tête de l’équipe. Manchester United s’est aussi imposé 2-1 à Anfield la saison dernière. En revanche, Pochettino n’a remporté aucune de ses huit dernières confrontations avec Liverpool, lors de ses passages à Tottenham et à Chelsea.

Solidifier la défense pour viser la première moitié du classement

La priorité tactique de Pochettino est de renforcer une défense perméable, qui n’a pas encore terminé un match de Premier League sans encaisser de but cette saison et concède 0,14 but attendu hors penalty par tir subi, le chiffre le plus élevé du championnat. En face, Liverpool, quatrième, peut compter sur ses attaquants en forme Alexander Isak, Florian Wirtz et Cody Gakpo. Le superordinateur d’Opta lui attribue 57,3 % de chances de victoire.

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Alors que la direction estime toujours possible de terminer dans la première moitié du classement, Pochettino a appelé tout le monde à Old Trafford à regarder vers l’avant plutôt qu’à s’attarder sur les difficultés récentes. « Nous voulons créer quelque chose de différent et de positif, construire notre propre voie ici, » a-t-il ajouté. « Le plus important est de penser à la prochaine action, pas au passé. »