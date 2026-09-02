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US Sassuolo v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Nuit noire pour le Torino : le club turinois est éliminé de la Coupe d’Italie et Abate vacille dans les cotes, son limogeage tombe à 2,75

Torino

Le Torino se rate aussi en Coupe d’Italie. L’élimination en seizièmes de finale contre Monza entraîne une troisième défaite consécutive pour Ignazio Abate depuis son arrivée sur le banc turinois. Un début décevant qui se reflète aussi dans les cotes de licenciement chez les bookmakers, où l’ancien entraîneur de la Juve Stabia passe de 3,75 à 2,75 chez Sisal et Snai.


Même cote pour Domenico Tedesco, lui aussi toujours à l’arrêt en Serie A avec Bologne. Le nom le plus menacé, sur la liste, reste celui de son adversaire d’hier, Ivan Juric, remonté malgré tout de 1,50 à 1,85 après le 0-1 de l’Olimpico. Ne peuvent pas non plus dormir tranquilles Masimiliano Alvini (2,40) et le duo Di Francesco-Stroppa, tous deux proposés à 2,50. La cote de Carlos Cuesta de Parme est fixée à 3,25, tandis que le licenciement d’ici la fin de l’année d’ Alberto Aquilani, Fabio Pisacane et Fabio Grosso vaut 3,50 fois la mise.



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