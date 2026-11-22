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La lourde défaite de Hambourg face à son rival, le Werder Brême, s'est prolongée par un triste spectacle en dehors du terrain. Des violences ont éclaté dans le parcage visiteurs, allant jusqu'à l'incendie de plusieurs sièges et au saccage des installations du stade. Un comportement qui a suscité une vive colère et relancé le débat sur les débordements de certains supporters.

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Selon le quotidien allemand Bild, plusieurs supporters de Hambourg ont mis le feu à des rangées de sièges dans le parcage visiteurs du « Weserstadion », après la défaite 4-0 face au Werder Brême dans le derby du Nord. Le journal précise que les dégâts ont touché les blocs 115 et 117, ainsi que les toilettes réservées aux supporters de l'équipe visiteuse.

Les débordements ne se sont pas limités à la dégradation des sièges : les toilettes du secteur des supporters de Hambourg ont également été saccagées, et tout indique que ces dégâts ont été causés de manière délibérée. Un élément qui aggrave encore l'incident, d'autant que des faits similaires s'étaient produits lors du précédent derby à Brême, le 18 avril 2026, lorsqu'un incendie avait été allumé dans des toilettes du parcage visiteurs.

L'incident a suscité l'indignation jusque dans les rangs des supporters de Hambourg. Le club des supporters de l'équipe s'est empressé de condamner les faits, se désolidarisant des actes de vandalisme commis par certains fans et affirmant que s'en prendre aux installations du stade n'a rien à voir avec la culture du supportérisme qu'il s'efforce de préserver.

Dans un communiqué, le club des supporters a indiqué que les toilettes du parcage visiteurs avaient été délibérément saccagées peu avant ou après la rencontre, soulignant que de tels agissements n'ont aucun lien avec la culture des supporters qu'il s'attache à défendre au quotidien. Une condamnation claire des événements qui ont suivi le derby.

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Ces violences sont venues parachever une soirée catastrophique pour Hambourg, sèchement battu 0-4 par le Werder Brême. Les locaux ont dominé la rencontre et se sont adjugé le derby du Nord grâce à une prestation offensive de haut vol, face à des visiteurs incapables d'endiguer leurs assauts tout au long du match.

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Côté buts, le capitaine Marco Friedl a ouvert le score pour le Werder Brême, avant que Justin Njinmah n'inscrive un doublé. Niclas Füllkrug a ensuite clos la marque dans le temps additionnel, offrant une large victoire aux locaux. Les supporters de Hambourg ont, eux, quitté le stade avec l'amertume de la défaite, au terme d'une soirée où les répercussions de la lourde défaite ont dépassé le seul tableau d'affichage pour déboucher sur des scènes de vandalisme et des incendies dans les tribunes.