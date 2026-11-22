La lourde défaite de Hambourg face à son rival, le Werder Brême, s'est prolongée par un triste spectacle en dehors du terrain. Des violences ont éclaté dans le parcage visiteurs, allant jusqu'à l'incendie de plusieurs sièges et au saccage des installations du stade. Un comportement qui a suscité une vive colère et relancé le débat sur les débordements de certains supporters.
Selon le quotidien allemand Bild, plusieurs supporters de Hambourg ont mis le feu à des rangées de sièges dans le parcage visiteurs du « Weserstadion », après la défaite 4-0 face au Werder Brême dans le derby du Nord. Le journal précise que les dégâts ont touché les blocs 115 et 117, ainsi que les toilettes réservées aux supporters de l'équipe visiteuse.
Les débordements ne se sont pas limités à la dégradation des sièges : les toilettes du secteur des supporters de Hambourg ont également été saccagées, et tout indique que ces dégâts ont été causés de manière délibérée. Un élément qui aggrave encore l'incident, d'autant que des faits similaires s'étaient produits lors du précédent derby à Brême, le 18 avril 2026, lorsqu'un incendie avait été allumé dans des toilettes du parcage visiteurs.
L'incident a suscité l'indignation jusque dans les rangs des supporters de Hambourg. Le club des supporters de l'équipe s'est empressé de condamner les faits, se désolidarisant des actes de vandalisme commis par certains fans et affirmant que s'en prendre aux installations du stade n'a rien à voir avec la culture du supportérisme qu'il s'efforce de préserver.
Dans un communiqué, le club des supporters a indiqué que les toilettes du parcage visiteurs avaient été délibérément saccagées peu avant ou après la rencontre, soulignant que de tels agissements n'ont aucun lien avec la culture des supporters qu'il s'attache à défendre au quotidien. Une condamnation claire des événements qui ont suivi le derby.
Ces violences sont venues parachever une soirée catastrophique pour Hambourg, sèchement battu 0-4 par le Werder Brême. Les locaux ont dominé la rencontre et se sont adjugé le derby du Nord grâce à une prestation offensive de haut vol, face à des visiteurs incapables d'endiguer leurs assauts tout au long du match.
Côté buts, le capitaine Marco Friedl a ouvert le score pour le Werder Brême, avant que Justin Njinmah n'inscrive un doublé. Niclas Füllkrug a ensuite clos la marque dans le temps additionnel, offrant une large victoire aux locaux. Les supporters de Hambourg ont, eux, quitté le stade avec l'amertume de la défaite, au terme d'une soirée où les répercussions de la lourde défaite ont dépassé le seul tableau d'affichage pour déboucher sur des scènes de vandalisme et des incendies dans les tribunes.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.