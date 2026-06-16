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Nuit agitée à Miami pour Al-Owais : que s’est-il passé juste avant le choc face à l’Espagne ?

M. Al Owais
Arabie saoudite
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Espagne vs Arabie saoudite
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Arabie saoudite vs Uruguay
Uruguay
Arabie saoudite
Espagne
É.-U.
Uruguay

Il a dû quitter le terrain sur blessure face à l’Uruguay.

Le gardien de l’équipe nationale saoudienne, Mohammed Al-Owais, a dû quitter la pelouse de Miami dans les dernières minutes du match contre l’Uruguay, victime de douleurs musculaires.

Al-Owais, déjà héroïque lors du match nul 1-1 face à l’Uruguay, a dû être soigné sur la pelouse après plusieurs parades décisives. Son départ dans le temps additionnel, visiblement épuisé, a immédiatement suscité des interrogations sur sa participation au prochain rendez-vous.

Le sélectionneur grec Giorgos Donis a toutefois rapidement dissipé les doutes sur l’état physique de son gardien, assurant qu’il était prêt à affronter l’Espagne lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

« Mohammed Al-Owais va bien, ce n’était qu’une question de fatigue. Il est tout à fait prêt pour le match contre l’Espagne et il sera sur le terrain », a-t-il assuré lors de la conférence de presse d’avant-match.

Ces propos interviennent après que le gardien, ayant ressenti une gêne à la cuisse arrière en fin de rencontre, a dû céder sa place dans le temps additionnel, laissant planer le doute sur sa participation au prochain rendez-vous.

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Arabie saoudite
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Al-Owais a été l’une des vedettes de la première journée, réalisant plusieurs arrêts décisifs qui ont permis à l’Arabie saoudite de rester dans le match. La chaîne « Sky Sports » l’a d’ailleurs qualifié de véritable « héros » de la rencontre, malgré le but égalisateur tardif de Maxi Araujo.

Le portier saoudien a d’ailleurs reçu la meilleure note de la rencontre (7,7 sur « SofaScore »), s’imposant comme le meilleur joueur sur la pelouse.

Les Saoudiens avaient ouvert le score par Abdulelah Al-Omari (41^e), avant que Maxi Araujo n’égalise à la 80^e, lors d’un duel très disputé au sein du groupe H, qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert.

Le staff technique espère qu’Al-Owais maintiendra son niveau de performance face à l’Espagne, championne d’Europe, lors d’un match que Donis considère comme « la clé de la qualification », d’autant plus que toutes les équipes du groupe comptent pour l’instant un point.

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