Nouvelles révélations sur l’altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni : « Il a brièvement perdu connaissance. »

De nouveaux détails émergent concernant l’altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Jeudi, MARCA révélait déjà que Valverde avait été transporté à l’hôpital après l’incident. Selon RMC Sport, le milieu de terrain uruguayen aurait même brièvement perdu connaissance.

Le climat est extrêmement tendu au Real Madrid, qui risque de conclure la saison sans aucun titre. Mercredi, on avait déjà appris que Valverde et Tchouaméni avaient eu une altercation, tant pendant qu’après l’entraînement. Tout aurait commencé lorsque le Français a accidentellement percuté son partenaire, déclenchant ensuite une réaction de représailles de la part de l’Uruguayen.

Jeudi, la situation s’est aggravée : selon la presse espagnole, Valverde a d’abord refusé de serrer la main de son partenaire, avant de le faire trébucher lors de l’entraînement.

L’entraîneur Álvaro Arbeloa a tenté de calmer les esprits, en vain. Les insultes ont fusé, puis, une fois la séance terminée, une bagarre a éclaté dans le vestiaire.

Plusieurs coéquipiers sont intervenus, en vain : Valverde a dû être évacué vers un centre hospitalier. Selon RMC Sport : « D’après nos informations, le joueur est tombé, s’est blessé à la tête et a perdu connaissance quelques secondes. »

Valverde a depuis été examiné et est rentré chez lui. Ni le club ni les joueurs n’ont encore réagi, mais on s’attend à ce que les deux hommes soient sanctionnés disciplinairement.

Enfin, ce week-end, la saison des Merengues pourrait s’achever de la pire des manières : une défaite au Camp Nou permettrait au FC Barcelone de célébrer le titre au nez et à la barbe de son rival éternel.