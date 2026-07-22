Selon Sport Bild, Kylian Mbappé, coéquipier d’Olise en équipe de France, a activement fait la promotion d’un transfert vers le Real Madrid lors de la dernière Coupe du monde.

Selon ce média, l’attaquant du PSG aurait pris contact avec l’ailier du Bayern pour lui présenter le projet madrilène sous son meilleur jour. La star des Merengues aurait assuré à Olise que le club avait besoin de lui et lui aurait démontré, preuves à l’appui, à quel point leur association pourrait être complémentaire sur le terrain.

Le joueur de 27 ans aurait également vanté les atouts de la vie madrilène, s’extasiant sur la ville et le cadre de vie. Selon *Sport-Bild*, Mbappé aurait littéralement « courtisé » Olise pendant les quelque cinq semaines du Mondial.

Parallèlement, Mbappé aurait consulté le président du Real, Florentino Pérez, lui assurant avoir perçu des « signaux positifs » de la part d’Olise. La Ligue des champions constituerait l’objectif majeur de la star du Bayern.

Après l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, Olise veut plus que jamais remporter un grand titre au plus vite. Mais le joueur de 24 ans doute de plus en plus de pouvoir y parvenir sous le maillot munichois : éliminé en quarts de finale en 2025 puis en demi-finales en 2026 avec le Bayern, il estime que ses chances de remporter un grand titre avec les Blancos sont nettement meilleures.

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L’avenir de Michael Olise au Bayern reste donc incertain.

Rien n’est toutefois encore acquis. Le club allemand, détenteur du record de titres, entend conserver Olise et prolonger prématurément son contrat, qui court jusqu’en 2029. Pour cela, il est prêt à mettre la main à la poche et à rehausser le salaire annuel de l’attaquant, estimé à 14 millions d’euros, pour le porter à environ 25 millions d’euros.

Par ailleurs, le président du Bayern Herbert Hainer et Florentino Pérez ont un accord de non-sollicitation : aucun des deux clubs ne doit approcher un joueur de l’autre sans en avoir préalablement informé son homologue. À ce stade, les Merengues n’auraient pas encore notifié une telle démarche au FCB.

Depuis plusieurs mois, le directeur sportif Max Eberl, le président Hainer et le patron Uli Hoeneß répètent à l’envi qu’Olise n’est pas à vendre, même au-delà de 200 millions d’euros. Aucune clause libératoire ne figure par ailleurs dans le contrat du Français.

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Michael Olise souhaite-t-il quitter le FC Bayern cet été ?

Selon Mundo Deportivo puis The Athletic, le Real aurait jugé en interne son recrutement « quasi impossible ». Auparavant, L’Équipe, généralement bien informé, avait affirmé qu’Olise avait confié à ses coéquipiers, lors de la Coupe du monde, son souhait de rejoindre les Merengues.

Peu après, Sky a démenti cette information fracassante, affirmant que le gaucher ne projetait pas de quitter le club allemand recordman de titres. Selon le média, l’agent du joueur a également rassuré la direction bavaroise : « Ne vous inquiétez pas, nous restons. »

Sur le plan sportif, la valeur d’Olise pour le FC Bayern est incontestable : 96 participations à des buts (48 réalisations, 48 passes décisives) en 107 matchs lors de ses deux premières saisons à Munich. Lors de la Coupe du monde, il a également établi un nouveau record en délivrant sept passes décisives, effaçant des tablettes la marque historique de Pelé (six assists en 1970). Jamais, auparavant, un joueur n’avait délivré autant de passes décisives lors d’une Coupe du monde ; jusqu’alors, la légende brésilienne Pelé détenait ce record, avec six offrandes lors de la phase finale de 1970.