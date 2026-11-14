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L’infirmerie du Bayern Munich, déjà bien remplie, semble compter un nouveau pensionnaire.

Alphonso Davies s’est blessé lors du quart de finale aller de la Ligue des nations de la CONCACAF entre le Canada et le Guatemala (3-2). La nature de sa blessure n’a pas encore été précisée et il a dû être remplacé après seulement cinq minutes.

En reculant dans sa propre surface lors d’une attaque des Centraméricains, Davies a malencontreusement glissé. Il s’est relevé pour repousser le tir qui a suivi, puis s’est assis sur la pelouse pour signaler qu’il ne pouvait pas continuer. En rejoignant le banc, il a secoué la tête, visiblement frustré.

Après la rencontre, l’entraîneur adjoint du Canada, Mauro Biello, a évoqué une « blessure au bas du corps » concernant Davies. Des examens approfondis doivent permettre d’établir un diagnostic plus précis. « Nous étions tous ravis de revoir Phonzie, et le voir sortir si tôt nous a vraiment beaucoup affectés », a déclaré son coéquipier et buteur Tani Oluwaseyi.

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Au Bayern Munich, les inquiétudes devraient une nouvelle fois être vives. Le club le plus titré d’Allemagne compte actuellement de nombreux absents, notamment en attaque, avec Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala et Luis Diaz. Selon toute vraisemblance, Saibari (rupture du ligament de la syndesmose) et Gnabry (blessure musculaire) ne pourront plus jouer cette année. Musiala et Diaz ont, eux, déjà repris partiellement l’entraînement collectif et devraient revenir après la trêve internationale.

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Une nouvelle longue absence serait toutefois particulièrement cruelle pour Davies. Depuis sa rupture du ligament croisé contractée avec la sélection nationale en mars 2025, le latéral gauche de 26 ans souffre régulièrement de blessures musculaires consécutives à cette première blessure, qui l’ont particulièrement handicapé la saison dernière.

Alphonso Davies était-il déjà diminué au Bayern Munich ?

Une nouvelle blessure musculaire lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions face au PSG a privé Davies de presque toute la Coupe du monde à domicile. Le capitaine de la sélection canadienne n’a disputé que quelques minutes en seizièmes de finale. Sa cuisse blessée continuant de lui poser problème, Davies a renoncé à toute autre apparition, également en vue de la saison suivante avec le Bayern, pour éviter le risque d’une blessure encore plus grave.

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Cette saison, au soulagement des dirigeants bavarois, Davies s’est montré en forme et solide. Il a même un temps pris l’avantage sur Nathaniel Brown dans la concurrence sur le côté gauche de la défense, avant de remplacer avec réussite Diaz, blessé, sur l’aile gauche.

Le fait qu’il était toutefois récemment diminué avait déjà été évoqué par l’adjoint de Vincent Kompany avant le déplacement à Mayence 05. « Nous avons quelques joueurs pour lesquels une pause pourrait être envisagée », avait expliqué Danks il y a une semaine, citant expressément Davies, qui n’était pas encore en mesure de jouer presque l’intégralité de deux matches de suite.

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Lors de la victoire 2-1 du club le plus titré d’Allemagne contre les Hessois rhénans, Davies n’est donc entré en jeu qu’après près de 70 minutes. Un nouveau coup dur est néanmoins survenu lors de son séjour avec la sélection canadienne.

Face au Guatemala, Davies était titulaire pour la première fois depuis sa rupture du ligament croisé et du ménisque subie en 2025. À la suite de cette grave blessure, de lourdes accusations avaient été formulées depuis Munich à l’encontre de la fédération canadienne, car l’ampleur de la blessure de Davies n’avait été constatée qu’après son retour.

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« Nous étions tous ravis de revoir Phonzie, et le voir sortir si tôt nous a vraiment beaucoup affectés », a déclaré son coéquipier et buteur Tani Oluwaseyi.