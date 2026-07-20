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Pared
Jeroen van Poppel

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Nouvelles images : Paredes reçoit immédiatement un coup violent d’un joueur espagnol juste après la finale de la Coupe du monde

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Paredes
Gavi

Leandro Paredes a offert un bien triste spectacle dimanche soir après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, mais de nouvelles images diffusées sur X révèlent que Gavi n’est pas resté en reste lors de cette fin de match chaotique. Le milieu de terrain espagnol a asséné un coup violent à la poitrine de Paredes, juste avant que l’Argentin ne perde complètement ses nerfs.

Dans un premier temps, Paredes semblait être le principal instigateur de la bagarre générale qui a éclaté après le coup de sifflet final. Des images précédentes montraient déjà clairement que Nahuel Molina avait été le premier à donner un coup dans la poitrine de Rodri, qui s’apprêtait à célébrer le titre mondial avec ses coéquipiers.

La situation a ensuite dégénéré : Eric García et Paredes en sont venus aux mains, l’Argentin assénant même un coup de pied au défenseur espagnol alors que celui-ci tombait au sol. C’est à ce moment que Gavi est intervenu.

De nouvelles images diffusées sur X montrent que le milieu de terrain espagnol a ensuite asséné un coup violent à la poitrine de Paredes pour défendre son coéquipier barcelonais. Cette action, initialement peu visible, est désormais claire grâce à un nouvel angle de caméra.

Cette réaction a immédiatement déclenché la fureur de Paredes : le milieu de terrain de Boca Juniors a plaqué son adversaire au sol avant de lui porter un coup au visage, entraînant l’intervention de plusieurs joueurs.

Paredes a immédiatement écopé d’un carton rouge et encourt une lourde suspension ; Gavi pourrait lui aussi être sanctionné.



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