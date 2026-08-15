De nouvelles images de la finale de la Coupe du monde 2026, entre l'Espagne et l'Argentine, ont relancé le débat autour de la performance de l'arbitre slovène Slavko Vinčić, après que la Fédération internationale de football « FIFA » a diffusé ce samedi des séquences exclusives de la rencontre, filmées du point de vue de l'arbitre grâce à la technologie « RefCam ».

Les images les plus partagées ont été l'échange de Vinčić avec le capitaine de l'Argentine, Lionel Messi, lorsqu'il lui a dit : « Maîtrise Paredes ! », en référence à son coéquipier Leandro Paredes, qui avait déjà écopé d'un carton jaune et s'était accroché à plusieurs reprises avec les joueurs espagnols, ce qui l'exposait à une expulsion.

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Les images se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux, en particulier parmi les supporters espagnols qui y ont vu la preuve que Vinčić traitait Messi et les joueurs argentins d'une manière différente, certains allant jusqu'à y voir un signe de partialité de l'arbitre, alors même que ces images ne prouvent l'existence d'aucun traitement de faveur.

Vinčić a expulsé un autre joueur de l'Argentine, à savoir la vedette de Chelsea Enzo Fernández, après deux avertissements : le premier pour avoir contesté une décision de l'arbitre, et le second à la suite d'un tacle violent.

Les images de la « RefCam » ne se sont pas limitées à cet épisode, puisqu'elles ont révélé des détails qui n'étaient pas accessibles via la retransmission télévisée, depuis l'entrée des joueurs sur la pelouse jusqu'à la cérémonie de remise du trophée.

Elles ont également immortalisé plusieurs accrochages et cartons durant la rencontre, ainsi que le but qui a offert le titre à l'Espagne (1-0), inscrit par Ferran Torres.

Vinčić avait abordé cette finale fort d'un parcours d'arbitrage remarquable, lui qui avait déjà dirigé la finale de la Ligue des champions 2024 entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, ainsi que la rencontre entre l'Espagne et la France en demi-finale de l'Euro 2024.