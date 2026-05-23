Stefan de Vrij a dû quitter prématurément ses partenaires lors de la dernière journée de Serie A. En déplacement à Bologne, le défenseur de 34 ans a ressenti une douleur à la cuisse à la 80^e minute et a été remplacé dix minutes avant le coup de sifflet final. Cette blessure pourrait menacer sa participation à la Coupe du monde.

L’Inter, déjà sacré champion d’Italie, disputait samedi soir la dernière journée de Serie A, une simple formalité. L’entraîneur Cristian Chivu en a profité pour lancer plusieurs joueurs, dont De Vrij.

Malgré la remontée de son équipe, qui a effacé un retard de 3-1 pour égaliser 3-3 à la 86^e, l’ancien Feyenoord était déjà assis sur le banc au moment du but.

L’ancien joueur du Feyenoord a immédiatement demandé à être remplacé et s’est assis sur le banc. À quatre jours de l’annonce de la liste pour la Coupe du monde, De Vrij semble donc avoir subi une blessure musculaire.

La gravité exacte de la blessure reste à déterminer, mais la question se pose déjà : sera-t-il suffisamment en forme pour la Coupe du monde ? Un casse-tête pour le sélectionneur Ronald Koeman.

Matthijs de Ligt s’est déjà retiré, tandis que le retour de Jurriën Timber, déjà revenu sur les terrains avec Arsenal, n’est pas encore assuré, notamment pour la finale de la Ligue des champions samedi prochain.

Pour De Vrij, il s’agirait d’une troisième Coupe du monde après celles de 2014 et 2022. L’ancien joueur du Feyenoord compte 79 sélections et a marqué quatre buts.