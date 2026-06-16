Coupe du monde - Grp. G BC Place Vancouver

Le coup d’envoi de la rencontre Nouvelle-Zélande – Égypte sera donné le 21 juin 2026 à 21 h 00 (heure de l’Est) et le 22 juin 2026 à 01 h 00 (heure de Greenwich).

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Nouvelle-Zélande vs Égypte : contexte de la rencontre

Ce rendez-vous ouest-canadien revêt une importance capitale, les deux nations visant à prendre une option sur la qualification dans un groupe G très équilibré. Après des matchs d’ouverture qui ont laissé toutes les équipes à égalité de points – l’Égypteayant arraché un 1-1 face à la Belgique à Seattle et la Nouvelle-Zélande ayant obtenu un palpitant 2-2 contre l’Iran à Los Angeles –, la marge d’erreur au BC Place de Vancouver est désormais infime. Les deux formations savent qu’un élan psychologique solide et une récupération physique rapide après ces premières rencontres à haute intensité conditionneront leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan doit rapidement stabiliser un groupe qui a vaillamment contenu l’attaque belge grâce à un bloc bas résilient et extrêmement discipliné. Il s’appuiera sur son légendaire talisman et capitaine, Mohamed Salah, pour animer les transitions, étirer les lignes adverses et garantir l’efficacité indispensable dans le dernier tiers afin de percer une défense océanienne très énergique. Face à eux, la Nouvelle-Zélande, bien structurée et portée par Darren Bazeley, a déjà montré son audace en menant deux fois au score contre l’Iran. Les All Whites misent sur un jeu agressif, une discipline de fer et une supériorité physique pour étouffer leurs adversaires.

Au BC Place, écrin ultramoderne, le match s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique peut faire basculer l’issue. Aucune des deux formations ne peut se permettre de céder au milieu de terrain, zone où la communication et la vitesse verticale feront la différence. Les Pharaons, favoris sur le papier, entendent imposer leur supériorité technique, tandis que les All Whites misent sur leur explosivité sur les côtés pour sanctionner la moindre faille dans la transition égyptienne. Avec des scénarios de qualification déjà en ligne de mire, la quête d’un billet pour les huitièmes guidera chaque choix dès le coup d’envoi.

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Comment les deux équipes se sont-elles comportées lors de la 1^(re) journée ?

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Belgique 1-1 Égypte

Les hommes de Hossam Hassan ont offert une leçon de discipline tactique aux géants européens à Seattle, décrochant un précieux match nul 1-1 lors de leur entrée en lice. Les Pharaons ont ouvert le score à la 19^e minute : Emam Ashour, servi par Mohamed Salah – qui fêtait son anniversaire –, a transpercé la défense avant de battre Thibaut Courtois d’une frappe puissante. Les Pharaons ont défendu leur avantage avec héroïsme, le défenseur central Mohamed Abdelmonem orchestrant un bloc bas et rigide. Cependant, leurs espoirs ont été anéantis à la 66e minute après l’entrée en jeu de Romelu Lukaku ; quelques secondes seulement après son arrivée sur la pelouse, la pression physique intense de l’attaquant a contraint le défenseur Mohamed Hany à marquer contre son camp. Malgré ce but égalisateur tardif, ce résultat âprement disputé offre à l’Égypte un précieux avantage psychologique avant de se rendre à Vancouver.

Iran 2-2 Nouvelle-Zélande

L’équipe de Darren Bazeley a affiché une volonté offensive et un courage remarquables à Los Angeles, même si elle a quitté le terrain avec un goût d’inachevé après avoir laissé filer deux fois son avance pour finalement concéder le match nul 2-2 face à l’Iran. Les All Whites ont idéalement entamé la rencontre lorsque Elijah Just les a rapidement propulsés en tête (6^e), imposant un pressing intense qui a déstabilisé les géants asiatiques. Bien que l’Iran ait temporairement égalisé, Just a inscrit un deuxième but brillant en début de seconde période pour redonner l’avantage à la Nouvelle-Zélande. Un relâchement défensif a toutefois permis à l’Iran d’égaliser à nouveau à la 63e minute, mais la performance collective des Kiwis, portée par un engagement physique constant, leur procure une confiance précieuse à la veille de la deuxième journée.

Quels ajustements tactiques les deux entraîneurs doivent-ils désormais apporter ?

Nouvelle-Zélande (Darren Bazeley) : consolidation du milieu de terrain et réorganisation défensive

Darren Bazeley n’a pas besoin de renoncer à l’identité offensive audacieuse et rapide qui a permis aux All Whites de prendre deux fois l’avantage. L’explosivité des ailes et les déplacements incisifs d’Elijah Just ont semé le chaos dans le dernier tiers, prouvant que la Nouvelle-Zélande possède la puissance de frappe nécessaire pour se montrer menaçante sur la scène mondiale.

Contre l’Iran, la défense a parfois perdu sa solidité en transition, offrant de vastes espaces devant la défense à quatre. Face à une équipe égyptienne conçue pour absorber la pression puis frapper rapidement en contre, un repli trop haut ou une perte de balle stupide pourrait s’avérer fatal. Son principal ajustement doit concerner le double pivot axial, afin de protéger les centraux et de verrouiller les intervalles avant que l’Égypte ne lance ses transitions.

Égypte (Hossam Hassan) : accélérer les transitions au milieu et soutenir les ailes

Son dispositif défensif très discipliné a longtemps étouffé les Belges à Seattle : les Pharaons ont encombré la surface, réduit les intervalles entre les lignes et, grâce à un bloc bas héroïque, décroché leur premier point.

La deuxième journée impose toutefois un réajustement stratégique dans la manière dont l’Égypte exploite le ballon après sa récupération. Rester totalement passif pendant 90 minutes face à une équipe néo-zélandaise physiquement imposante et très énergique est une tactique intenable qui risque d’engendrer une fatigue précoce sur les ailes. L’ajustement de Hassan doit donc se concentrer sur le milieu de terrain : Emam Ashour et l’entrejeu doivent propulser le ballon vers l’avant avec une bien plus grande vitesse verticale. En transition offensive, il faut apporter un soutien immédiat sur les ailes au capitaine Mohamed Salah. Plutôt que de l’abandonner isolé face à des centraux imposants, les arrières latéraux doivent monter rapidement pour étirer le bloc adverse et exploiter les espaces laissés par la progression néo-zélandaise.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'équipe avant la deuxième journée ?

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Nouvelles de l’équipe néo-zélandaise

À la veille de son entrée sur la pelouse du BC Place, Darren Bazeley doit avant tout préserver la fraîcheur physique de son groupe tout en capitalisant sur l’élan psychologique né du match d’ouverture. Les All Whites, qui ont arraché un nul 2-2 face à l’Iran dans un rencontre épuisante, aborderont la rencontre avec une confiance élevée et, surtout, sans blessure grave, offrant à Bazeley un effectif au complet.

Le légendaire capitaine et meilleur buteur de l’histoire des All Whites, Chris Wood, mènera à nouveau l’attaque en tant que point d’ancrage, fort de sa passe décisive millimétrée lors de la première journée. Le véritable suspense concernant le onze de départ réside sur les ailes. Après une performance individuelle exceptionnelle contre l’Iran, où il a inscrit les deux buts, l’ailier Elijah Just est assuré d’une place dans le onze de départ. Au milieu, Bazeley pourrait toutefois opérer de légers ajustements afin d’apporter davantage de verticalité face au bloc bas des Pharaons. Des éléments dynamiques comme Sarpreet Singh – qui a surmonté ses problèmes de condition physique avant le tournoi – et Ben Old poussent pour obtenir du temps de jeu et bousculer les géants africains dès l’entame.

Actualités de l'équipe égyptienne

Hossam Hassan, lui, doit résoudre une équation bien plus complexe : comment gérer la récupération physique de son groupe avant d’affronter les Néo-Zélandais ? Le sujet de conversation principal concernant les Pharaons est le lourd tribut physique payé lors de leur héroïque effort défensif pour arracher le match nul 1-1 contre la Belgique à Seattle.

En défense, le staff surveillera de près Mohamed Hany afin de s’assurer qu’il est prêt, mentalement et physiquement, à rebondir après son malheureux csc en seconde période. La paire de centraux Hamdi Fathy-Yasser Ibrahim, intacte après 90 minutes d’effort, devra à nouveau organiser un bloc bas et rigide avec le latéral gauche Ahmed Fotouh. Dans les cages, Mostafa Shobeir, auteur d’une brillante performance contre les Belges, devrait conserver sa place ; sa communication et son organisation seront essentielles pour repousser les menaces aériennes néo-zélandaises.

Le pilier incontesté reste le capitaine Mohamed Salah, qui a animé l’aile droite et offert une superbe passe décisive à Emam Ashour avant que les deux hommes ne cèdent leur place en fin de match. Reste à définir le reste de la ligne d’attaque : l’avant-centre Omar Marmoush, désormais bien installé malgré un premier match laborieux, devra mieux combiner avec l’ailier gauche Mostafa Ziko afin de soulager Salah lors des transitions offensives.

Nouvelle-Zélande vs Égypte : les duels clés

Après avoir partagé les points lors de leurs matchs nuls respectifs en ouverture, les deux formations se retrouvent à Vancouver pour un rendez-vous décisif du Groupe G. La rencontre devrait se jouer sur les duels individuels qui ponctueront la rencontre, et les deux sélectionneurs comptent bien exploiter les failles défensives observées lors de la première journée.

Chris Wood contre Yasser Ibrahim

Capitaine emblématique et meilleur buteur de l’histoire des All Whites, Wood est le point d’appui physique et aérien de l’attaque néo-zélandaise. Lors de la première journée, il a déjà fait valoir son statut de pivot de haut niveau en offrant une passe décisive millimétrée pour le superbe but d’ouverture d’Elijah Just contre l’Iran. Pour déstabiliser le bloc bas égyptien, réputé pour sa compacité et sa discipline, Wood devra imposer sa grande présence physique, fixer les défenseurs centraux, gagner les duels aériens sur les centres en profondeur et créer des intervalles que des seconds coureurs, comme Just, pourront exploiter.

Chargé de le contenir, le défenseur central d’Al Ahly Yasser Ibrahim a déjà démontré sa rigueur et son discipline lors de l’excellente performance défensive de l’Égypte face à la Belgique. Si le bloc bas égyptien a globalement tenu bon à Seattle, il a toutefois montré quelques signes de fragilité sous la pression physique directe exercée par Romelu Lukaku en fin de match. Il devra rester concentré, communiquer sans faille dans l’axe et éviter de se faire dominé dans les airs ou de se faire décaler par les feintes de Wood, sous peine d’exposer les espaces laissés derrière lui aux ailiers des All Whites.

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Mohamed Salah vs Liberato Cacace et Michael Boxall

Cœur battant et moteur créatif de l’équipe égyptienne, le capitaine Mohamed Salah a dicté le rythme des contres-attaques face à la Belgique, transperçant la défense des géants européens d’une passe décisive pour Emam Ashour. Contre la Nouvelle-Zélande, son plan consistera à contourner le pressing initial au milieu de terrain pour lancer des transitions verticales rapides depuis son aile droite fétiche. Si Salah dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se présenter face aux défenseurs dans le dernier tiers, son redoutable crochet vers l’intérieur déséquilibrera la structure adverse et contraindra une couverture désespérée.

Pour tenter de perturber ce rythme légendaire, le duo défensif néo-zélandais sur le côté gauche devra faire preuve d’une coordination sans faille. L’arrière gauche Liberato Cacace et le défenseur central vétéran Michael Boxall auront la responsabilité principale de neutraliser la star égyptienne. Cacace ne devra pas être pris trop haut lors de ses montées, tandis que Boxall devra gérer de manière agressive son positionnement pour couvrir les demi-espaces lorsque Salah coupe vers l’intérieur sur son pied gauche. Fermer rapidement les lignes de passe sera essentiel pour empêcher les géants africains de contourner le pivot néo-zélandais et de coincer leur défense dans un bloc passif et insoutenable.

Actualités des équipes et compositions

La Nouvelle-Zélande, emmenée par le sélectionneur Darren Bazeley, aborde la Coupe du monde sans blessure ni suspension connue à ce stade. Aucune composition probable n’a encore été communiquée pour les All Whites. Des mises à jour seront diffusées à mesure que les informations officielles seront confirmées, à l’approche du coup d’envoi.

Côté égyptien, le sélectionneur Hossam Hassan n’a pas encore dévoilé son onze de départ ; aucune information officielle concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été communiquée pour les Pharaons. De nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Les Néo-Zélandais comptent, lors de leurs cinq dernières sorties, une victoire, un nul et trois défaites. Ils ont récemment partagé les points avec l’Iran (2-2) lors de leur entrée en lice dans la compétition, le 16 juin, et ont battu le Chili 4-1 en mars. Ils se sont également inclinés 1-0 face à l’Angleterre, 4-0 contre Haïti et 2-0 devant la Finlande. Les Néo-Zélandais ont inscrit sept buts et en ont concédé neuf au cours de cette série.

Les Pharaons comptent deux succès, un nul et deux revers sur leurs cinq dernières sorties. Ils ont récemment partagé les points avec la Belgique (1-1) lors de leur entrée en lice dans le tournoi, le 15 juin. Auparavant, ils avaient battu la Russie 1-0 fin mai et dominé l’Arabie saoudite 4-0 en mars. Une défaite 2-1 face au Brésil le 6 juin et un nul 0-0 contre l’Espagne complètent ce bilan. Les Pharaons ont inscrit six buts et en ont concédé trois au cours de cette période.

Bilan des confrontations directes

NZL Dernier match EGY 0 0 Nul 1 Egypte 1 - 0 Nouvelle-Zélande 0 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Les deux sélections ne se sont affrontées qu’une seule fois dans le passé récent : le 22 mars 2024, l’Égypte s’est imposée 1-0 lors d’un match amical. Aucune autre rencontre n’est recensée entre ces deux nations.

Classement



