Nouvelle-Zélande - Belgique : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Grp. G BC Place Vancouver

Le coup d’envoi de la rencontre Nouvelle-Zélande - Belgique sera donné le 26 juin 2026 à 23 h 00 (heure de l’Est).

Contexte de la rencontre

Le match nul 2-2 face à l’Iran lors de la première journée a constitué un début prometteur pour la Nouvelle-Zélande, équipe la moins bien classée du tournoi. Cependant, la défaite 3-1 contre l’Égypte s’est déroulée comme prévu pour une formation qui ne participe qu’à sa troisième Coupe du monde masculine, et sa première depuis 16 ans. La sélection belge, pourtant riche en stars, a déçu en concédant un nul 1-1 face à l’Égypte puis un 0-0 contre l’Iran. Le défenseur central de Lille, Nathan Ngoy, a été expulsé lors de ce dernier match ; il sera donc absent et Arthur Theate pourrait le remplacer.

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Les joueurs clés et l’entraîneur de la Nouvelle-Zélande

Aiguisé par l’exigeante Premier League anglaise, l’attaquant de Nottingham Forest Chris Wood est le talisman et la figure de proue des Kiwis. L’ailier de Motherwell Elijah Just, auteur des deux buts néo-zélandais lors du match nul 2-2 contre l’Iran, compte parmi les joueurs les plus dangereux de l’équipe. Wood s’est également mué en passeur décisif, offrant deux assists lors de cette rencontre. Le sélectionneur Darren Bazeley réclamera une réaction après la remontée égyptienne et les trois buts encaissés en seconde période.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de la Belgique

À 34 ans, la star de Naples Kevin De Bruyne demeure le maître à jouer. Mais l’entraîneur Rudy Garcia réclamera davantage d’efficacité offensive, le seul but belge étant pour l’instant un csc du défenseur égyptien Mohamed Hany, même si Romelu Lukaku y a grandement contribué. La condition physique de Lukaku, jusqu’ici buteur attitré, fait débat, et l’entraîneur Garcia doit trancher entre lui et Charles De Ketelaere pour occuper le poste de titulaire. Jérémy Doku (Manchester City) et Leandro Trossard (Arsenal) apportent, eux, leur vivacité sur les ailes.

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Composition probable de la Nouvelle-Zélande

Crocombe ; Payne, Surman, Boxall, Cacace ; Bell, Stamenic ; McCowatt, Singh, Just ; Wood.

Composition probable de la Belgique

Courtois ; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper ; Raskin, Tielemans ; Doku, De Bruyne, Trossard ; Lukaku.

Effectif de 26 joueurs de la Nouvelle-Zélande

Gardiens : Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, en prêt de Bournemouth), Michael Woud (Auckland FC).

Défenseurs : Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Milieux de terrain : Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets) et Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Attaquants : Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

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La sélection belge de 26 joueurs

Gardiens : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Défenseurs : Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Bruges), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Bruges), Arthur Theate (Eintracht Francfort).

Milieux : Kevin de Bruyne (Naples), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Bruges), Axel Witsel (Gérone).

Attaquants : Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Naples), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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Actualités des équipes et compositions

Darren Bazeley n’a pas encore dévoilé la composition probable de la Nouvelle-Zélande et aucun problème de blessure ou de suspension n’a été signalé chez les All Whites à l’approche de cette rencontre. De nouveaux éléments seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Rudi Garcia n’a pas encore dévoilé son onze de départ pour la Belgique. Aucun problème de blessure ou de suspension n’est signalé pour les Diables Rouges, mais le sélectionneur devra évaluer l’effectif après le carton rouge reçu par Ngoy contre l’Iran. Des mises à jour seront ajoutées dès que les informations officielles seront confirmées.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Sur ses cinq derniers matchs, la Nouvelle-Zélande totalise une victoire, un nul et trois défaites. Son plus récent résultat est une défaite 3-1 contre l’Égypte le 22 juin, lors de son deuxième match de groupe en Coupe du monde : menée au score dès l’entame, elle a finalement encaissé trois buts. Son autre sortie dans la compétition s’est conclue par un nul 2-2 face à l’Iran le 16 juin. La seule victoire de cette série de cinq matchs a été décrochée 4-1 contre le Chili en mars. Deux défaites, 1-0 contre l’Angleterre et 4-0 face à Haïti, complètent ce bilan. Les Kiwis ont marqué huit buts et en ont concédé douze au cours de ces cinq rencontres.

La Belgique, de son côté, totalise deux victoires et trois nuls sur ses cinq dernières sorties. Elle a récemment partagé les points avec l’Iran (0-0) le 21 juin, évoluant plus d’une mi-temps à dix contre onze après l’exclusion de Ngoy. Auparavant, les Belges avaient également fait match nul 1-1 face à l’Égypte le 15 juin, lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde. Les Diables Rouges ont également dominé la Tunisie (5-0) et la Croatie (2-0) en amicaux, puis partagé l’enjeu avec le Mexique (1-1) plus tôt dans l’année. Ils ont inscrit sept buts et concédé trois seulement, restant invaincus sur cette série.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes n’est disponible pour les cinq dernières rencontres entre la Nouvelle-Zélande et la Belgique. Les statistiques officielles historiques relatives à cette confrontation ne figurent pas dans l’ensemble de données disponible.

Classement

Au classement du groupe G, la Nouvelle-Zélande pointe à la quatrième place et la Belgique à la troisième à la veille de la dernière journée.