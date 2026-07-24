Nouvelle victoire judiciaire pour Laporta : le tribunal de Barcelone rejette la plainte pour fraude

Des rapports de presse espagnols ont confirmé que Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a remporté une nouvelle victoire judiciaire dans l'affaire liée au club de Reus Deportiu.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le tribunal de première instance n° 22 de Barcelone a rejeté la plainte déposée par María Teresa Alibau Bach contre Laporta et son vice-président Rafael Yuste, ainsi que Javier Sala Martín et Joan Oliver, en plus des sociétés Kore Store et CSSB Limited, pour escroquerie.

Les attendus du jugement rendu par la juge Marta Bou précisent : « La plainte ne comporte aucun élément permettant de conclure à l'existence de faits constitutifs d'un délit d'escroquerie, et il n'a pas été prouvé qu'il existait une intention de qualifier pénalement les transactions de la manière alléguée par la plaignante. »

Les détails de l'affaire remontent à deux investissements réalisés par la plaignante dans le club de Reus Deportiu par l'intermédiaire des deux sociétés mentionnées. La plaignante elle-même a reconnu avoir perçu les intérêts du premier investissement, tandis que le tribunal a rejeté la plainte relative au second investissement faute de la moindre preuve d'une activité criminelle.

Ce jugement est le deuxième en faveur de Laporta en peu de temps, l'Audience provinciale de Barcelone ayant rejeté début juin dernier la première plainte pour escroquerie dans le même dossier, déposée par l'ancien joueur de tennis Albert Ramos, qui accusait Joan Oliver, ancien directeur général du Barça et principal actionnaire de Reus, de l'avoir trompé dans un projet commercial voué à l'échec. Le tribunal a toutefois nié qu'il y ait eu escroquerie et confirmé la décision du juge d'instruction.