Nouvelle victoire dans un dossier épineux : le Maroc a-t-il trouvé le successeur d'Achraf Hakimi ?

Adam Bakoni, le jeune latéral droit du Monza en Italie, a tranché sur son avenir international en choisissant de représenter la sélection marocaine, après avoir porté les maillots des équipes de jeunes de l'Italie.

Le nom du joueur de 20 ans est apparu dans la liste de la sélection marocaine des moins de 23 ans, en vue de disputer deux rencontres amicales face au Mali et à la Tanzanie, une étape qui marque le début de sa transition du camp italien vers le Maroc.

Le choix de Bakoni intervient à un poste où la concurrence est féroce au sein de la sélection marocaine, avec la présence d'Achraf Hakimi comme premier choix, aux côtés de plusieurs joueurs qui aspirent à se rapprocher de la place de la star du Paris Saint-Germain.

Bakoni choisit le Maroc après un parcours avec l'Italie

Bakoni est né en Pologne d'un père marocain et d'une mère italienne, mais il a choisi ces dernières années de représenter les sélections italiennes de jeunes, avant de décider aujourd'hui de changer de destination internationale et de rejoindre la sélection marocaine.

Le jeune joueur possède des caractéristiques remarquables : il peut évoluer comme latéral droit, mais aussi se projeter davantage sur l'aile, tandis qu'il mesure 1,92 mètre, une taille inhabituelle pour un joueur occupant un poste qui repose largement sur la vitesse et l'activité offensive.

Bakoni a également commencé à se faire une place avec l'équipe première du Monza, après avoir vécu sa première expérience en Serie A, disputant plusieurs matchs avec le club cette saison, dont trois rencontres en championnat au moment où sa décision sur le plan international commençait à se préciser.

Et bien qu'il ne soit pas encore devenu un titulaire régulier, ses qualités et sa polyvalence, ainsi que sa marge de progression, en font un joueur digne d'être suivi durant la période à venir.

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Un chemin difficile vers la succession de Hakimi

Malgré cela, évoquer Bakoni comme le successeur attendu d'Achraf Hakimi, âgé de 27 ans, reste prématuré, d'autant plus que le jeune joueur est passé d'une forte concurrence en Italie à un poste tout aussi encombré au sein de la sélection marocaine.

Derrière Hakimi, Noussair Mazraoui, âgé de 28 ans, demeure l'une des principales options, surtout qu'il occupe naturellement le poste de latéral droit avec son club, bien qu'il soit fréquemment utilisé au poste de latéral gauche avec le Maroc.

Les jeunes noms continuent également de pousser pour obtenir davantage d'occasions, en tête desquels Zakaria El Ouahdi, âgé de 24 ans, qui est déjà entré dans les plans de l'équipe A après une longue période d'attente, aux côtés d'Omar El Hilali, âgé de 23 ans, qui s'est imposé en Liga et cherche à son tour à obtenir plus d'occasions avec la sélection.

En revanche, le facteur de l'âge et la polyvalence aux postes offrent à Bakoni l'occasion de patienter et de travailler à se développer, tout en disposant de plusieurs voies pour progresser dans la hiérarchie de la sélection marocaine.

Une nouvelle victoire pour le Maroc dans la bataille des binationaux

La décision de Bakoni représente avant tout un nouvel exemple de l'attractivité du projet marocain pour les jeunes talents issus de la diaspora, en particulier ceux qui ont la possibilité de représenter plus d'une sélection sur le plan international.

La liste de la sélection marocaine des moins de 23 ans compte elle-même d'autres noms ayant déjà représenté différentes sélections, parmi lesquels Kays Ruiz, ancien joueur de la sélection belge des moins de 19 ans et fils de la légende du football ivoirien Kouba Barry, aux côtés d'Amir Bouhamdi, un autre talent qui suscite l'intérêt en dehors du Maroc.

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