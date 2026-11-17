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Liverpool envisage de conserver le défenseur uruguayen Ronald Araujo, prêté par Barcelone jusqu'à la fin de la saison en cours, en raison de sa satisfaction quant aux performances qu'il livre avec le club anglais, mais ne souhaite pas activer l'option d'achat de 55 millions d'euros convenue avec le club catalan sans tenter d'en faire baisser le montant.

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Les dirigeants de Liverpool prévoient d'engager de nouvelles négociations avec Barcelone à l'issue de la saison, dans le but de parvenir à un accord financier inférieur au montant fixé au préalable, estimant que la somme de 55 millions d'euros est bien trop élevée et ne correspond pas à leur vision de l'opération.

Le quotidien catalan « Sport » rapporte, citant le journaliste David Lynch via le réseau « Anfield Index », que la direction de Liverpool préfère attendre la fin de la saison avant de s'asseoir à la table des négociations avec Barcelone, confiante dans la possibilité de faire baisser considérablement le montant de l'opération.

Le club anglais entend tirer parti de la situation contractuelle du joueur et de son salaire élevé pour faire pression sur Barcelone lors des négociations, ce qui place le club catalan face à deux options : accepter une offre inférieure au montant convenu, ou récupérer un défenseur qui commence à retrouver son niveau et à démontrer ses qualités en Premier League.

Les calculs de Liverpool ne se limitent pas à l'aspect financier : le club anglais pourrait trouver une aide inattendue auprès du joueur lui-même, Araujo se sentant de plus en plus à l'aise au sein de l'équipe et souhaitant poursuivre son aventure avec le club.

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Selon un précédent article de Sport, le défenseur uruguayen a conscience de la difficulté d'obtenir une véritable chance à Barcelone sous les ordres de Hansi Flick, ce qui pourrait l'inciter à contribuer au rapprochement des positions entre les deux clubs, en ne s'ouvrant pas aux autres options qui s'offrent à lui.

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La volonté d'Araujo de rester à Anfield constitue un levier de pression supplémentaire en faveur de Liverpool , d'autant plus si le joueur exprime clairement son souhait de poursuivre avec l'équipe, ce qui pourrait compliquer la tâche de Barcelone pour obtenir les 55 millions d'euros fixés dans l'accord de prêt.

Le paradoxe réside dans le fait que Liverpool cherche à faire baisser le prix d'un joueur qui affiche des statistiques remarquables en Premier League, Araujo ayant démontré ses qualités dans les duels aériens, au point de figurer parmi les meilleurs défenseurs dans ce domaine dans les grands championnats européens.

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Selon les statistiques du site FotMob, le défenseur uruguayen remporte en moyenne 4,2 duels aériens par 90 minutes en Premier League, un chiffre qui le place parmi les meilleurs joueurs à son poste dans les cinq grands championnats européens.

Les données d'Opta ont également mis en évidence la supériorité d'Araujo dans ce domaine lors de ses premiers matchs avec Liverpool : il a remporté 27 duels aériens sur 38, soit un taux de réussite de 71,1 %, et seul Virgil van Dijk fait mieux que lui au sein de l'équipe anglaise.

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Âgé de 27 ans, Araujo a retrouvé une grande partie de son éclat et est devenu un élément important dans les plans de l'entraîneur Andoni Iraola, bien qu'il évolue principalement au poste d'arrière droit plutôt qu'en défense centrale, apportant à l'équipe une force supplémentaire grâce à sa solidité défensive et à sa capacité à dominer dans le jeu aérien.

Si Liverpool tient à profiter des qualités du défenseur uruguayen, il cherche dans le même temps à exploiter les négociations pour s'attacher ses services à moindre coût, tandis que Barcelone se retrouve dans une situation compliquée, après avoir fixé le prix de vente à 55 millions d'euros, alors que le club anglais souhaite débourser moins pour un joueur dont la cote grimpe à chaque apparition sur les pelouses anglaises.