Nouvelle stratégie à Istanbul : Galatasaray relance la piste Leão avec une offre revue

Le club de Galatasaray a intensifié ses démarches pour s'attacher les services de la star portugaise Rafael Leão, après que le Milan AC a refusé une première offre d'une valeur de 35 millions d'euros, répartis entre 30 millions fixes et 5 millions de bonus liés aux performances.

Selon le site « Türkiye Today », le Milan AC réclame 50 millions d'euros pour accepter le départ de son attaquant, mais la direction du club turc s'apprête à revenir avec une offre améliorée pouvant atteindre 40 millions d'euros, en plus de primes et de bonus supplémentaires.

Galatasaray envisage de modifier la structure de l'offre pour en faire un prêt avec obligation d'achat, de sorte que Leão rejoindrait l'équipe temporairement dans un premier temps, avant que la clause d'achat définitif ne soit activée plus tard selon des conditions convenues au préalable.

Bien que la valeur proposée de 40 millions d'euros reste inférieure aux exigences du Milan AC, elle rapproche les points de vue des deux parties par rapport à l'offre précédente.

Malgré le sérieux de Galatasaray, la décision de Leão lui-même demeure le facteur déterminant dans ce dossier. L'attaquant, âgé de 27 ans, n'a pas encore montré de volonté claire de rejoindre le championnat turc de première division.

Toutefois, la présence du Nigérian Victor Osimhen dans les rangs de Galatasaray pourrait constituer un argument incitant Leão à reconsidérer l'offre avec davantage de sérieux. De son côté, le Milan AC cherche à tirer le maximum de recettes financières de cette opération pour financer ses derniers recrutements avant la clôture du marché des transferts.

Pour sa part, Rúben Amorim, entraîneur du Milan AC, a insisté sur le fait que Leão sera soumis aux mêmes critères d'évaluation que ceux appliqués à tous les joueurs de l'équipe, affirmant qu'il ne bénéficie d'aucune garantie quant à son rôle de titulaire.

Amorim a déclaré : « Leão prend du plaisir à jouer, mais c'est un joueur de l'équipe comme les autres. Il a aidé l'équipe aujourd'hui et c'est important, mais je l'évalue de la même manière que j'évalue Nkunku ou Camarda. »