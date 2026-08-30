Nouvelle révélation : la FIFA a dépensé des millions de dollars pour protéger la réputation d'Infantino

La Fédération internationale de football association, la FIFA, a conclu un contrat avec l'agence marketing londonienne Ten Toes Media, d'une valeur de 2,3 millions de livres sterling (environ 3,1 millions de dollars), dans le but de protéger l'image de l'organisation et de son président Gianni Infantino, comme l'a révélé le journalThe Timesbritannique.

Le contrat s'étend sur une durée de 22 mois, ayant débuté en mars 2025 et prenant fin en décembre 2026.

Selon une copie du contrat consultée par The Times, l'agence est chargée de soutenir la gestion des comptes de la FIFA sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Instagram, Facebook et X (anciennement Twitter).

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Le contrat stipule expressément que l'un des principaux objectifs de l'agence est de « protéger l'image de la FIFA et du président, et de rehausser le statut de l'organisation », en plus de fournir « le soutien, les analyses et les outils nécessaires pour améliorer la planification, l'exécution et le contrôle de la narration, en cohérence avec la vision du président ».

Les missions de l'agence comprennent également la production de contenu, notamment des textes, des images, des vidéos et des infographies, la surveillance des commentaires et le recours à des influenceurs pour accroître la portée et l'engagement, ainsi qu'un travail 24 heures sur 24 assuré par des responsables répartis dans différents fuseaux horaires.

La révélation de ce contrat intervient à un moment où Infantino fait face à des pressions croissantes et à de larges critiques au sein du milieu du football, notamment après l'échec du projet de vente de parts commerciales dans les compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du monde, à des investisseurs du secteur privé.

Ten Toes Media est une agence de marketing sportif et de médias numériques, fondée en 2016 et dont le siège principal se trouve à Londres, avec des filiales à Dubaï et New York. Elle a déjà travaillé avec l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, et le club d'Arsenal, ainsi qu'avec l'actuelle star du Bayern Munich et ancien de Tottenham, Harry Kane.

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