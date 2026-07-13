Nouvelle polémique : une responsable argentine s'en prend à Mbappé et aux Bleus… et la France réagit vivement

Les propos d’une responsable argentine ont provoqué un tollé officiel en France après que celle-ci a qualifié l’équipe de France de football d’« équipe africaine sans manières », dans un commentaire publié à l’issue du match contre le Paraguay lors de la Coupe du monde 2026. L’ambassade de France à Buenos Aires a immédiatement engagé une action diplomatique.

Selonl’Agence France-Presse, Hebi Casado, vice-gouverneure de la province argentine de Mendoza, a publié sur la plateforme « X » : « Bravo au Paraguay, cette équipe africaine est sans aucune éducation, je déteste Mbappé », des propos ayant suscité de nombreuses accusations de racisme.

L’ambassadeur de France en Argentine, Romain Nadal, a réagi avec fermeté, jugeant ces propos « incontestablement de nature raciste » et déclarant Mme Casado « persona non grata » à l’ambassade de France ainsi que dans tout cadre de coopération bilatérale.

Il a par ailleurs ordonné à son équipe de boycotter toute réunion de coopération avec la province de Mendoza tant que la responsable argentine y participera, à moins qu’elle ne revienne sur ses propos, rappelant qu’« il n’y a pas de place pour le racisme dans la coopération franco-argentine ».

Il a ajouté : « Nous sommes fiers de notre diversité et nous ne tolérerons aucune forme de dénigrement ou de remise en cause de la nationalité de nos joueurs. Comment une responsable publique d’un pays comme l’Argentine, qui se targue d’accueillir des immigrés, peut-elle critiquer une équipe nationale dont les joueurs sont eux-mêmes le fruit de l’immigration ? »

De son côté, Mme Casado a argué qu’il s’agissait d’« ironie » que seuls les « esprits intelligents » comprendraient, avant d’affirmer à la radio que ses propos s’inscrivaient dans le « folklore footballistique » et de dénoncer le « politiquement correct ».

Cet incident survient quelques jours après la polémique provoquée par les propos injurieux d’une sénatrice paraguayenne à l’encontre de Kylian Mbappé, alors que la Coupe du monde 2026 fait face à une recrudescence de condamnations officielles visant toute déclaration raciste visant les joueurs de l’équipe de France.

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