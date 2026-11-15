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Le nom de Walid Regragui, ancien sélectionneur de l'équipe du Maroc, est revenu dans le cercle des candidats aux postes d'entraîneur, après être entré dans les calculs de la Fédération qatarie de football pour prendre les rênes de la première sélection lors de la prochaine étape, sur fond d'incertitude entourant l'avenir de l'Espagnol Julen Lopetegui avec le Qatar.

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Et selon ce qu'a révélé le site marocain « Le Site Info Sport », la Fédération qatarie a placé Regragui sur la liste des entraîneurs candidats à cette mission, dans un contexte d'indices d'un intérêt croissant pour son recrutement, sans annonce de l'existence de négociations officielles ou d'un accord conclu entre les deux parties.

L'apparition du nom de l'entraîneur marocain à ce moment coïncide avec le rapprochement du départ de Lopetegui de son poste, sur fond de résultats qui n'ont pas été à la hauteur des ambitions de la sélection qatarie, ce qui a poussé la Fédération à étudier des options alternatives en prévision d'un changement à la tête du staff technique.

La source marocaine a indiqué que les responsables de la Fédération qatarie voient en Regragui un choix approprié pour diriger la sélection, en s'appuyant sur son expérience avec la sélection du Maroc et sur les résultats qu'il a obtenus durant sa période à la tête de l'équipe, après avoir réussi à conduire le Maroc à un exploit historique lors de la Coupe du monde 2022.

Regragui avait conduit la sélection marocaine jusqu'aux demi-finales du Mondial du Qatar, devenant ainsi la première sélection arabe et africaine à atteindre ce stade dans l'histoire du tournoi, un exploit qui a renforcé sa présence sur la scène des entraîneurs et fait grimper sa cote sur le marché des techniciens.

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Le lien de Regragui avec le football qatari ne se limite pas à sa participation à la Coupe du monde, puisqu'il a déjà travaillé dans le championnat qatari lorsqu'il a dirigé le club d'Al-Duhail, une expérience qui lui a procuré une connaissance de la nature des compétitions et de l'environnement footballistique du pays, et qui pourrait constituer un facteur supplémentaire dans les calculs de la Fédération si l'intérêt pour lui venait à se développer.

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Regragui est par ailleurs lié à des personnalités qataries de premier plan, ce qui pourrait contribuer à faciliter la communication entre les deux parties, si la Fédération décidait de passer de l'étape de l'étude de son nom parmi les candidats à l'ouverture de contacts officiels.

Néanmoins, la démarche demeure encore au stade des candidatures et des spéculations médiatiques, aucune annonce officielle n'ayant été émise par la Fédération qatarie concernant l'identité du prochain entraîneur, et le départ de Lopetegui de son poste n'étant pas non plus confirmé de manière définitive.

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Ainsi, l'avenir de Regragui reste ouvert à plus d'une possibilité, dans l'attente que se clarifie la position de la Fédération qatarie vis-à-vis de son staff technique actuel, et que l'on sache si elle choisira l'entraîneur marocain pour diriger la sélection durant la prochaine étape.