Nouvelle longueur d'avance sur le Real ? Le Barça fond sur une nouvelle recrue espagnole

Le FC Barcelone s'apprête à lancer une nouvelle offensive pour s'attacher les services du prometteur milieu de terrain Sergio Martínez, 19 ans, du Racing Santander, dans une deuxième tentative de recruter le talent espagnol après l'échec des négociations en janvier dernier, face à la concurrence de son rival traditionnel, le Real Madrid, et d'autres clubs européens, dans le cadre d'un transfert visant à renforcer l'effectif de l'équipe réserve en vue de sa promotion future en équipe première.

Selon le quotidien espagnol « Sport », la tâche ne sera pas aisée pour le club catalan, le Racing Santander ayant prolongé le contrat de son joueur en novembre dernier jusqu'en 2029, alors qu'il devait initialement expirer en 2027, tout en portant le montant de sa clause libératoire à 3 millions d'euros, un geste qui reflète l'attachement du club cantabrique à son talent montant.

Bien que le Racing Santander soit ouvert à l'éventualité de vendre le milieu de terrain originaire de Laredo, le club pose des conditions strictes, notamment l'obtention d'un pourcentage élevé sur toute revente future, ce qui complique les négociations actuellement en cours entre les deux parties, d'autant plus qu'elles coïncident avec d'autres discussions concernant le recrutement de son coéquipier Jorge Salinas, pour lequel le Racing insiste sur le versement de l'intégralité de sa clause libératoire, qui s'élève à 16 millions d'euros.

Les rapports indiquent que le Barça possède l'avantage dans cette course face au Real Madrid, qui a manifesté un intérêt pour Martínez sans toutefois avoir formulé d'offres concrètes du même niveau que celles du club catalan, tandis que d'autres informations font état d'un troisième club européen qui suit la situation de près.

Martínez, international espagnol des moins de 19 ans, est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue du football espagnol, ayant disputé 13 matchs avec l'équipe première du Racing Santander la saison dernière (10 en deuxième division et 3 en Coupe du Roi), en plus de 18 matchs avec l'équipe réserve après sa promotion depuis les catégories de jeunes.

Ce milieu de terrain axial se distingue par son grand esprit de compétition et son absence d'hésitation dans les duels physiques malgré sa taille de 1,85 mètre. On loue également sa bonne maîtrise du ballon et son excellent placement tactique, un mélange rare de qualités physiques et techniques qui a poussé le club à le repositionner de milieu offensif à sentinelle défensive, un poste sur lequel il a concentré ses efforts pour développer ses aptitudes défensives.

Pour le Barça Atlètic, le transfert de Martínez représente un renfort qualitatif important, en particulier après la fin de la présence de joueurs tels que Brian Fariñas et Tommy Marqués au sein de l'équipe réserve, le premier semblant devoir rejoindre l'équipe première tandis que le second sera contraint de chercher une porte de sortie, ce qui ouvre la voie à du sang neuf pour renforcer les rangs de la seconde équipe.