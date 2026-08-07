L’Ajax a de nouveau été impliqué dans une fuite de données, comme le club l’a confirmé dans un e-mail adressé à ses propres supporters. Cette fois, aucune donnée n’a fuité depuis le club d’Amsterdam lui-même, mais chez CEVA Logistics, une entreprise externe avec laquelle l’Ajax collabore.

Plusieurs autres entreprises ont également été touchées par l’incident survenu chez la société de logistique. L’ampleur exacte de la fuite de données reste pour l’instant incertaine et, selon la NOS, CEVA n’est actuellement pas en mesure de confirmer qu’aucune donnée personnelle n’a été dérobée.

L’Ajax souligne en tout cas que certaines données sensibles ne sont pas concernées par l’incident. Il s’agit notamment des données de paiement, des numéros de compte bancaire, des données de carte de crédit, des noms d’utilisateur et des mots de passe.

Le club appelle néanmoins ses supporters à faire preuve d’une vigilance accrue dans les prochains temps. Il leur est demandé de rester attentifs à d’éventuels messages de phishing qui pourraient être envoyés à la suite de la fuite de données.

L’Ajax a entre-temps signalé l’incident à l’Autorité néerlandaise de protection des données. Dans le même temps, une enquête est toujours en cours afin de déterminer précisément quelles données ont été touchées et quelles en sont les conséquences.

La fuite de données a en outre des conséquences pour les supporters ayant récemment commandé quelque chose dans la boutique des fans de l’Ajax. CEVA Logistics assure en effet les livraisons et les retours de la boutique en ligne du club d’Amsterdam.

À cause de l’incident, les commandes et les retours peuvent subir des retards. La durée exacte de ces problèmes n’est pas encore connue à ce stade.

Ce n’est pas la première fois que l’Ajax est confronté à une fuite de données. En mars, il est apparu que le club lui-même avait été touché par une faille de sécurité qui permettait notamment de voler des abonnements de saison et de lever des interdictions de stade.