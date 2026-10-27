Nouvelle étape décisive dans le dossier du Mondial 2030 : la FIFA frappe aux portes des villes marocaines

La Fédération internationale de football (FIFA) a publié ce mardi un communiqué dans lequel elle dévoile de nouvelles démarches concernant la finalisation du choix des stades pour la candidature du Mondial 2030, qui doit se tenir au Maroc, en Espagne et au Portugal.

Une délégation de la FIFA effectuera une série de visites sur le terrain au Maroc, au Portugal et en Espagne au cours des mois de novembre et décembre de cette année, « dans le cadre du processus de planification continue de la Coupe du monde 2030 ».

La délégation sera composée de représentants des principaux domaines fonctionnels et visitera les villes et les stades candidats à l'accueil du tournoi dans les trois pays. Ces visites constituent une étape importante du processus de sélection des stades, qui permettra à la FIFA d'évaluer l'état de préparation de chaque stade candidat, ses plans opérationnels et les infrastructures proposées pour le tournoi.

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Au cours de ces visites, la délégation de la FIFA rencontrera des représentants des autorités locales, régionales et nationales, les exploitants des stades, les acteurs du secteur du transport et de la mobilité, les prestataires de services d'hébergement et d'autres partenaires clés de la mise en œuvre.

Selon le communiqué, la délégation visitera les villes candidates suivantes pour accueillir le tournoi : Agadir, Barcelone, Bilbao, Casablanca, Fès, Las Palmas, Lisbonne, Madrid, Marrakech, Porto, Rabat, Saint-Sébastien, Séville, Tanger et Saragosse.

La FIFA a précisé qu'elle pourrait effectuer des visites dans des villes supplémentaires au cours du processus de sélection des villes hôtes, ajoutant : « Les visites des stades visent à soutenir l'évaluation de chaque ville candidate à l'accueil du tournoi et de chaque stade candidat conformément aux exigences de la FIFA. »

Elle a affirmé : « Ce processus aidera la FIFA à prendre sa décision finale concernant le choix des stades pour accueillir la Coupe du monde 2030. Le nombre de matchs et les types de rencontres correspondants qui se tiendront dans chaque stade ne seront déterminés qu'après la confirmation des villes hôtes et dans le cadre du processus d'élaboration du calendrier des matchs, la FIFA continuant de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes au Maroc, au Portugal et en Espagne afin de renforcer les préparatifs du tournoi.

Elle a conclu : « De plus amples informations relatives au processus de sélection des sites d'accueil de la Coupe du monde de football 2030 seront annoncées en temps voulu. »