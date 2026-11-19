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Le conflit entre la Fédération internationale de football et l'UEFA a connu un nouvel épisode ce jeudi, laissant présager une nouvelle escalade dans les jours à venir.

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Le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, et sept autres membres européens du Conseil de la FIFA ont adressé une lettre à l'instance internationale pour se plaindre des restrictions imposées à l'accès aux documents relatifs au scandale de la vente de la Coupe du monde, ainsi que du fait que l'ensemble des preuves ne leur a pas été communiqué.

Selon le journal « AS », les huit pays européens membres du Conseil de la FIFA ont adressé un courrier à la Fédération internationale de football, dans lequel ils expriment leur inquiétude face au manque de transparence et de coopération de l'instance pour faire la lumière sur des allégations de mauvaises pratiques dans certains dossiers, notamment la tentative avortée de commercialisation des droits de la Coupe du monde (FIFA Forward Enterprise).

La FIFA n'a encore répondu à aucune question

La lettre indique : « En référence à votre courrier daté du 2 novembre concernant les questions et demandes d'informations (et non les “réclamations”) soumises par l'UEFA en notre nom les 19 et 23 octobre, ces questions ont été formulées après que le président de la FIFA a invité les membres du Conseil à soumettre leurs interrogations par écrit. C'est ce que nous avons fait. »

Les fédérations poursuivent : « Or, la FIFA n'a à ce jour répondu à aucune de ces questions, n'a pas fourni les documents demandés et n'a fixé aucune date pour le faire. Dans l'attente d'une réponse complète et appropriée à ces questions et demandes, et sans comprendre la raison d'un si long retard, nous saluons votre proposition, bien que tardive, d'examiner les documents. »

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Elles ajoutent : « Nous craignons toutefois que cet examen semble limité à certains documents clés, sans que leur nature soit précisée, portant exclusivement sur la proposition avortée de la FIFA, alors que nos questions et demandes couvraient d'autres sujets. En outre, cet examen sera soumis à des protocoles stricts qui nous sont inconnus. Comme vous l'avez souligné dans votre courrier du 2 novembre, en tant que membres du Conseil de la FIFA, nous avons certains droits, devoirs et obligations, en vertu des statuts et règlements de la FIFA ainsi que du droit suisse, envers la FIFA dans son ensemble. »

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Le souci de la transparence

Les huit membres européens du Conseil, dont le président de l'UEFA Aleksander Čeferin, insistent pour que les documents demandés leur soient communiqués : « Nous sommes donc en droit de consulter les documents, informations et éléments nécessaires pour accomplir nos devoirs pleinement et rigoureusement. »

Ils soulignent : « Dans un souci de transparence, notion qui doit être réciproque, et avant d'organiser tout déplacement à Zurich, nous vous prions de préciser quels documents vous considérez comme essentiels, si la Fédération internationale de football (FIFA) est disposée à fournir l'ensemble des documents relatifs aux questions soulevées, et quels protocoles d'examen stricts vous jugez nécessaires. »

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Les fédérations poursuivent : « Par ailleurs, nous estimons nécessaire d'obtenir des explications sur les raisons pour lesquelles la FIFA juge ces restrictions nécessaires ; on ne comprend pas pourquoi nos droits sont ainsi limités, compte tenu de nos devoirs et obligations envers la FIFA, que ce soit en vertu de ses statuts et règlements ou du droit suisse. »

Elles insistent encore : « Nous tenons à souligner que nous avons pleinement conscience de nos devoirs fiduciaires envers la FIFA, ainsi que de notre engagement à agir dans l'intérêt de l'organisation et de ses membres dans leur ensemble. C'est précisément pour cette raison que nous avons fait part de nos inquiétudes et demandé non seulement des réponses, mais aussi l'accès aux documents concernés. »

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Une question au président de la FIFA et à son administration

Les fédérations concluent : « En définitive, la question est de savoir si le président de la FIFA et son administration reconnaissent leur responsabilité envers le Conseil de la FIFA. Tout examen des documents est sans préjudice des droits de l'UEFA, et des nôtres, d'exiger la production de documents, y compris dans le cadre de procédures judiciaires en cours ou futures aux États-Unis. Nous attendons votre réponse. Conformément au principe de transparence que vous avez évoqué dans votre courrier, nous adressons une copie de cette correspondance à tous les membres du Conseil de la FIFA. »

À noter que l'UEFA a récemment annoncé soutenir la candidature de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, à l'élection de 2027 face à Gianni Infantino, actuel président de la FIFA.