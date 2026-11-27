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Selon des informations de presse, le dossier des infractions financières reprochées à Manchester City connaît une nouvelle escalade. Des clubs rivaux de Premier League ont fait part de leur volonté de contraindre les propriétaires du club à le vendre, à titre de sanction supplémentaire pour les violations dont le club a été reconnu coupable sur une période de neuf saisons.

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Manchester City attend toujours la décision officielle concernant les sanctions consécutives à sa condamnation pour des accusations de violation des règles financières de la Premier League, ainsi que pour un grand nombre d'accusations liées à son manque de coopération avec l'enquête menée par l'instance organisatrice du championnat.

Selon la radiotélévision publique britannique « BBC », des dirigeants d'au moins trois clubs de Premier League estiment que les propriétaires de Manchester City, venus d'Abou Dhabi, devraient être écartés du club, et avancent l'idée de les contraindre à vendre à titre de mesure punitive supplémentaire.

Les prévisions évoquent la possibilité de sanctions sévères contre City, parmi lesquelles un retrait d'un nombre important de points susceptible de le pousser au bord de la relégation, ainsi que de lourdes amendes. Mais les revendications portées par certains clubs rivaux vont plus loin et incluent un changement de propriétaire.

Les clubs de Premier League n'ont toutefois pas le pouvoir de prendre une décision de cette nature. Cette compétence revient au régulateur indépendant du football (IFR), qui dispose, dans les cas extrêmes, du pouvoir de révoquer des membres des conseils d'administration des clubs, voire de contraindre ces derniers à être vendus.

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Le président de l'organisme, David Kogan, a assuré cette semaine, lors d'une audition devant la commission de la culture, des médias et du sport du Parlement britannique, que le régulateur n'hésiterait pas à prendre les mesures nécessaires, indépendamment du nom du club, de sa taille ou de la nature de l'affaire.

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« Oubliez le nom du club, oubliez la taille du club, oubliez l'ampleur de l'affaire. Nous ne pouvons tout simplement pas ignorer nos obligations légales envers un club au seul motif qu'il a une certaine envergure », a déclaré Kogan.

Il a ajouté que le régulateur prendrait les mesures appropriées conformément à ce qu'imposeront la loi et les circonstances qui lui seront soumises, sur la base des preuves réunies par la commission indépendante de la Premier League et de toute décision rendue sur ces preuves en appel.

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Il a poursuivi : « Les preuves ont déjà été évaluées, puisque des décisions de culpabilité ont été rendues, et nous aurons donc assurément la volonté nécessaire pour agir. Nous devons montrer clairement que nous accomplissons la mission que nous ont confiée les législateurs, et nous le ferons quelles qu'en soient les conséquences. »

Le régulateur fait face à une pression croissante en raison des questions soulevées par les liens entre les propriétaires de Manchester City, parmi lesquels le cheikh Mansour, et des responsables politiques de la ville de Manchester, dont Andy Burnham, ancien maire de la ville et actuel Premier ministre, selon le rapport.

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Ces développements surviennent après que le journal « The Sun » a révélé que Khaldoon Al Mubarak, président de Manchester City, avait évoqué les enquêtes visant le club lors d'échanges commerciaux avec le ministre britannique des Entreprises, Jonathan Reynolds. Al Mubarak dirige également Mubadala Investment Company, le fonds souverain d'Abou Dhabi.

Abou Dhabi aurait injecté près d'un milliard de livres sterling dans la ville de Manchester depuis le rachat du club en 2008, tandis que les accusations font état de la dissimulation par City de près de 900 millions de livres sterling au moyen de contrats commerciaux qualifiés de fictifs, entre 2009 et 2018.

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L'audience d'appel devrait durer environ 12 semaines à compter du dépôt officiel du dossier le 30 septembre, grâce aux nouvelles procédures accélérées, ce qui pourrait permettre une décision définitive avant Pâques.

Quelles sont les accusations financières visant Manchester City ?

L'affaire porte sur les accusations de la Premier League selon lesquelles Manchester City aurait dissimulé environ 900 millions de livres sterling au moyen de contrats commerciaux fictifs sur neuf saisons.

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Selon le rapport, le club a été reconnu coupable de 114 des 115 accusations initiales, avant que le total ne passe à 130, réparties en six catégories principales :

50 accusations portant sur la non-communication d'informations financières exactes concernant les revenus de parrainage, les parties liées et les coûts de fonctionnement, de la saison 2009-2010 à la saison 2017-2018.

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8 accusations portant sur la non-communication de l'intégralité des détails relatifs aux primes et salaires des entraîneurs, entre les saisons 2009-2010 et 2012-2013.

12 accusations portant sur la non-communication de l'intégralité des détails relatifs aux primes et salaires des joueurs, entre les saisons 2010-2011 et 2015-2016.

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5 accusations portant sur la violation des règlements de l'UEFA en matière de licences et de fair-play financier, entre les saisons 2013-2014 et 2017-2018.

25 accusations portant sur l'infraction aux règles de rentabilité et de viabilité financière de la Premier League, entre les saisons 2015-2016 et 2017-2018.

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30 accusations portant sur le manque de coopération avec les enquêtes de la Premier League, de la saison 2018-2019 à la saison 2022-2023.