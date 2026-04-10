Nouvelle escalade : Al-Ahli Jeddah emboîte le pas à Al-Hilal après la crise avec Al-Fayha

Suite à la polémique arbitrale qui a émaillé sa rencontre face à Al-Fayha, l’Ahli de Jeddah a décidé de suivre la démarche de son rival historique, Al-Hilal.

Les Rouge et Blanc ont partagé les points (1-1) avec Al-Fayha, mercredi au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée de la Saudi Pro League.

De nombreuses décisions arbitrales controversées ont émaillé la rencontre, poussant le club à publier un communiqué au ton ferme pour dénoncer l’arbitre et exiger l’écoute des échanges entre celui-ci et l’assistance vidéo.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, le club étudierait même la possibilité de solliciter des équipes d’arbitrage étrangères de haut niveau pour officier ses rencontres restantes dans la saison en cours de Ligue Roshen.

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L’objectif, précise le quotidien, est de garantir le plus haut niveau d’équité arbitrale pour le reste de la saison, alors que la lutte pour le titre de champion d’Arabie saoudite s’annonce particulièrement acharnée.

L’attaquant anglais d’Al-Ahli, Ivan Toney, avait déclaré après la rencontre que le quatrième arbitre lui avait conseillé de se concentrer exclusivement sur la Ligue des champions de l’AFC, ignorant ainsi le championnat local, une version confirmée par son entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Ce nul complique la course au titre de l’Ahlî, désormais à 4 points d’Al-Nassr (qui a un match en moins) et à 2 longueurs d’Al-Hilal, deuxième.

Rappelons que le Hilal avait déjà pris une initiative similaire, en réclamant des arbitres étrangers pour l’ensemble de ses rencontres dans le championnat en cours.