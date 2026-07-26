Nouvelle échéance pour trancher : rebondissement inattendu dans le dossier de la crise entre Vinicius et le Real Madrid

L'avenir de Vinicius Junior reste l'un des dossiers les plus brûlants au Real Madrid durant la période des transferts estivaux, alors que les supporters du club attendent de connaître le sort de l'une des plus grandes vedettes de l'équipe, dans un contexte d'intérêt croissant des grands clubs européens et d'une volonté de la direction de préserver les piliers de son nouveau projet.

Le débat autour de l'avenir de la star brésilienne s'est intensifié ces dernières heures, avec l'annonce de l'intérêt d'Arsenal pour les services de Vinicius, parallèlement aux propos évoquant la disposition du Real Madrid à s'en séparer en raison de ses exigences financières élevées, avant qu'un rebondissement inattendu ne survienne, selon le journaliste Marco Ruiz, du quotidien espagnol AS.

Ruiz a affirmé que la priorité, pour Vinicius, est désormais de rester au Real Madrid, une position que partage également la direction du club, qui a démenti tout lien entre l'imminence de la signature de l'Ivoirien Yan Diomandé, qui partage le même agent que la star brésilienne, et un éventuel départ de Vinicius.

Le quotidien a ajouté que de grands clubs européens surveillent la situation du joueur, profitant de l'approche de la fin de son contrat, Arsenal ayant manifesté un intérêt préliminaire pour le recruter, tandis que Liverpool avait déjà affiché son désir de le signer libre à l'été 2027. Le souhait du joueur est toutefois de poursuivre son parcours sous le maillot du Real Madrid.

Le journal a révélé que les choses évoluent rapidement au sein du Real Madrid, assurant que les deux parties se réuniront dans les prochains jours pour tout régler, et précisant : « Les discussions autour de la prolongation devraient reprendre après le retour de Vinicius de ses vacances, lui qui souhaite d'abord rencontrer les responsables du club pour connaître sa place dans le projet de l'entraîneur portugais José Mourinho, ainsi que la considération financière qu'il recevra en adéquation avec son statut mondial. »

Le rapport a indiqué que Mourinho tient à conserver Vinicius et travaille à bâtir un trio offensif associant le joueur à Kylian Mbappé et Yan Diomandé, avec Jude Bellingham en soutien derrière eux, le considérant comme l'un des éléments les plus importants du nouveau projet.

Le rapport a précisé que les négociations pour la prolongation étaient parvenues à un stade avancé avant de s'interrompre brusquement après la Coupe du monde des clubs, après que Vinicius eut réduit ses exigences financières et que le Real Madrid eut relevé son offre, réduisant considérablement l'écart entre les deux parties. L'accord final n'a toutefois pas abouti, chacune des parties étant restée campée sur sa position lors de la dernière phase des négociations.

Actuellement, Vinicius réclame un salaire proche de 20 millions d'euros nets par saison, contre une moyenne de 15 millions d'euros nets annuels dans son contrat actuel, signé en 2022 et courant jusqu'à l'été 2027. Le contrat comprend également une prime supplémentaire de deux millions d'euros après son sacre au trophée « The Best ».

Le quotidien a révélé que le joueur s'est senti, ces derniers temps, insuffisamment considéré au sein du club, notamment avec les tentatives du Real Madrid de recruter Julián Álvarez et Michael Olise, alors que Vinicius a été l'un des principaux artisans des deux derniers sacres en Ligue des champions.

Le rapport a conclu en affirmant que Vinicius voit toujours son avenir à Santiago Bernabéu et qu'il est prêt à faciliter la conclusion d'un nouvel accord, tandis que le Real Madrid estime que la prolongation de son contrat serait le meilleur coup que le club puisse réaliser cet été.

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