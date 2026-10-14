Nouvelle crise : le président du syndicat des journalistes égyptiens s'en prend à Hossam Hassan

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Polémique persistante autour des jumeaux

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Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte, et son frère Ibrahim Hassan, manager de la sélection, sont entrés dans un nouveau bras de fer, cette fois avec le milieu médiatique, après que Khaled El-Balshy, président du syndicat des journalistes égyptiens, a annoncé la solidarité du syndicat avec trois critiques sportifs, sur fond de plaintes déposées contre eux par les jumeaux, en avertissant contre la transformation de différends professionnels en poursuites judiciaires visant la liberté de critique.

Le syndicat des journalistes a publié un communiqué dans lequel il a annoncé sa solidarité totale avec les journalistes Abou El-Maati Zaki, Ahmed Abdel Basset et Mohamed El-Mahdi, après la circulation d'informations selon lesquelles Hossam et Ibrahim Hassan auraient déposé des plaintes contre eux, sur fond de publication de nouvelles et d'informations relatives au domaine sportif.





Le syndicat a affirmé, dans le communiqué publié par El-Balshy sur sa page Facebook, que la critique sportive est un droit fondamental et que l'évaluation des performances des staffs techniques et de leurs décisions concernant les équipes nationales constitue une part essentielle du rôle de la presse sportive, dans le respect des règles et des chartes de la profession.

Il a estimé que le dépôt de plaintes contre des journalistes en raison de la publication d'informations ou d'opinions critiques, même si elles vont à l'encontre du point de vue des staffs techniques, représente une sortie du cadre naturel de la relation entre l'équipe nationale et la presse sportive.

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El-Balshy a insisté sur le fait que la règle, dans le traitement des différends professionnels, est de recourir au droit de réponse et non à une escalade judiciaire immédiate, estimant que le dépôt de plaintes avant d'avoir épuisé les étapes de la réponse professionnelle peut constituer une tentative de faire taire les journalistes, de les intimider et de les empêcher de rapporter les informations et les faits qui ne satisfont pas certaines parties.

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Le syndicat a ajouté que Hossam et Ibrahim Hassan feraient mieux, s'ils ont une objection à ce qui a été publié ou diffusé, de présenter leur version et les faits sur lesquels ils s'appuient, ou de déposer une plainte auprès du syndicat des journalistes, en tant qu'instance professionnelle compétente pour examiner les plaintes liées au travail journalistique.

Le communiqué a affirmé que tout manquement professionnel, s'il est établi, doit être traité par les canaux institutionnels compétents, de manière à préserver les droits de toutes les parties, sans restreindre la liberté de critique.









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La Fédération de football tenue pour responsable

Dans une escalade remarquée, le syndicat des journalistes a tenu la Fédération égyptienne de football pour responsable de la crise, en tant qu'institution chargée de la gestion des affaires du football égyptien et de la création d'un climat propice à la coopération entre l'équipe nationale et les institutions de presse et des médias.

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Le syndicat a demandé à la Fédération de football de prendre contact d'urgence avec Hossam et Ibrahim Hassan, et de s'employer à les convaincre de retirer les plaintes déposées contre les critiques sportifs, et de circonscrire le différend par le dialogue et la compréhension mutuelle, plutôt que de laisser s'aggraver la tension entre le staff technique de la sélection et la presse sportive.

La liberté de la presse, une ligne rouge

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Le syndicat a affirmé son refus d'une presse qui ne publierait que ce qui satisfait les staffs techniques, tandis que les journalistes font l'objet de poursuites judiciaires pour avoir présenté des faits ou des opinions divergents, soulignant que l'indépendance de la presse est une ligne rouge et qu'il prendra toutes les mesures syndicales et juridiques nécessaires pour défendre ses membres.

Le syndicat a conclu son communiqué en affirmant que soutenir la sélection égyptienne et accompagner son parcours n'est pas incompatible avec le droit de la presse à la critique et à l'évaluation, appelant toutes les parties à faire prévaloir le langage de la raison et le dialogue professionnel, et à préserver une relation fondée sur le respect mutuel, loin de l'escalade et des poursuites judiciaires.

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Quelle est l'origine du différend ?

La crise remonte à des plaintes déposées par Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte, et son frère Ibrahim Hassan, manager de la sélection, contre plusieurs journalistes sportifs, dont Abou El-Maati Zaki, Ahmed Abdel Basset et Mohamed El-Mahdi, sur fond de ce qui a été publié ou évoqué à leur sujet dans le milieu sportif.

Cette démarche a suscité des réactions au sein des milieux journalistiques, dans la mesure où le différend porte sur un contenu critique et médiatique lié aux performances de la sélection et aux agissements de son staff technique et administratif, ce qui a poussé Khaled El-Balshy, président du syndicat des journalistes égyptiens, à annoncer sa solidarité avec les trois journalistes.







