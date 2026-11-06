Al-Ahli et Al-Nassr sont entrés en désaccord au sujet de la nouvelle date du match reporté entre eux en Saudi Pro League, après que les points de vue des deux clubs ont divergé quant au moment le plus approprié pour disputer cette confrontation, prévue après la trêve internationale actuelle.

Selon ce qu'a révélé l'émission « Rotana Sport avec Walid », la direction d'Al-Ahli ne s'oppose pas à ce que le match se tienne le 20 novembre en cours, surtout après le retour de tous les joueurs de l'équipe de leurs engagements internationaux, ce qui permettrait à Al-Raqi de disputer la rencontre avec un effectif au complet.

En revanche, Al-Nassr ne souhaite pas disputer la confrontation à la date proposée, en raison des engagements de ses joueurs étrangers et de la date de leur retour au sein de l'équipe. Sa direction a proposé de tenir le match au début du mois de décembre prochain, afin d'accorder aux joueurs le temps suffisant pour revenir et se préparer.

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Mais la proposition d'Al-Nassr n'a pas obtenu l'approbation d'Al-Ahli, qui a de son côté refusé de reporter la confrontation à décembre, en raison de l'encombrement du calendrier des matchs durant cette période, et des pressions supplémentaires qui pourraient en découler pour l'équipe compte tenu de ses engagements nationaux et continentaux.

La Ligue professionnelle de la Saudi Pro League se retrouve ainsi face à la tâche de fixer la date définitive de la confrontation, chaque club s'accrochant à son point de vue, sans qu'un accord n'ait été trouvé à ce jour quant à la date du match reporté, qui revêt une grande importance dans les calculs des deux équipes.

Ce désaccord survient parallèlement à l'interruption des compétitions du championnat au cours du mois de novembre en cours, en raison de l'engagement de la sélection saoudienne dans deux matchs amicaux, à la demande de l'entraîneur Georgios Donis, dans le cadre du programme de préparation de l'Arabie saoudite pour les échéances à venir.

La Ligue de la Saudi Pro League avait décidé de reporter les rencontres de la treizième journée de la compétition, en raison du stage de la sélection saoudienne durant la trêve actuelle, ce qui a entraîné une réorganisation du calendrier des matchs et ouvert la porte au désaccord concernant la date de la confrontation entre Al-Ahli et Al-Nassr.