Nouvelle crise : l’entraînement du Portugal et la conférence de presse ont été annulés à la veille du match contre la République démocratique du Congo

Le camp du Portugal était en alerte alors qu’une violente tempête menaçait le lieu d’entraînement prévu avant son match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre la République démocratique du Congo.

Selon le site « Foot Mercato », les conditions météorologiques se sont rapidement détériorées, contraignant le groupe à évacuer précipitamment le centre d’entraînement.

Selon plusieurs sources, les joueurs sont restés à l’intérieur du bus tandis que les responsables et les autorités locales surveillaient la situation de près.

La conférence de presse prévue plus tard dans la journée a été annulée au dernier moment et la séance d’entraînement a été suspendue en raison de la tempête. Pendant de longues minutes, le calendrier des matchs du Portugal est resté incertain.

Les images des joueurs contraints à l’immobilité ont immédiatement suscité des interrogations, alors que le compte à rebours avant la rencontre face à la République démocratique du Congo, programmée mercredi prochain, se poursuit.

Après l’évacuation de la tente installée près de la pelouse, journalistes, organisateurs et autres participants ont été invités à regagner leurs véhicules pour des raisons de sécurité. La Fédération portugaise de football a confirmé l’annulation de la conférence de presse, à laquelle devait participer Matheus Nunes, conformément au protocole en vigueur dans de telles circonstances.

Cette alerte météo a créé une atmosphère de tension inhabituelle autour du groupe, qui s’efforçait de garder son calme.

Bien qu’il n’y ait pas eu de menace directe pour l’intégrité des joueurs, cet épisode rappelle à quel point les aléas climatiques peuvent perturber la préparation des sélections en Coupe du monde, comme l’ont déjà constaté l’Iran, l’Uruguay et l’Angleterre ces derniers jours.

Les fortes pluies et les orages signalés dans la région, conjugués aux consignes de sécurité des autorités, ont contraint la sélection portugaise à revoir l’ensemble de son programme d’entraînement.

Selon le quotidien portugais A Bola, l’ensemble de la délégation attend désormais l’annonce officielle de la Fédération portugaise de football pour connaître la possibilité d’une séance de rattrapage.

À quelques jours d’un match considéré comme décisif, cet épisode météorologique perturbe donc le programme des coéquipiers de Cristiano Ronaldo et ajoute une zone d’incertitude à leur préparation.







