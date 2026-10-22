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La saison de Manchester United a sombré un peu plus dans le chaos après une défaite humiliante en Ligue des champions, qui a fait éclater les tensions internes. Selon plusieurs informations, une vive altercation a opposé l’entraîneur Michael Carrick à l’attaquant Matheus Cunha, alors que la série de matches sans victoire de Manchester United continue de peser sur Old Trafford.

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La tension éclate en Italie

La crise que traverse Manchester United s’est considérablement aggravée mercredi soir après une lourde défaite 4-1 sur le terrain de Como. L’équipe de Cesc Fabregas a surclassé ses visiteurs anglais en Ligue des champions, prolongeant à sept matches la série sans victoire de United. Nico Paz a été l’artisan de cette démonstration avec un doublé mémorable, ouvrant le score dès la deuxième minute pour doucher immédiatement les supporters qui avaient fait le déplacement.

Si le résultat est en lui-même désastreux, ce qui s’est passé au bord du terrain suscite encore davantage d’inquiétude. Selon le journaliste du The Sun, Samuel Luckhurst, Carrick a eu une altercation « relativement vive » avec Cunha, passée inaperçue des caméras de télévision. Les supporters ont également remarqué la tension palpable entre l’attaquant brésilien et son entraîneur au cours d’une première période chaotique en Italie.

Les changements à la pause révèlent les tensions

La tension entre Cunha et Carrick a débouché sur des changements tactiques dès la pause. L’entraîneur a sorti l’attaquant brésilien à la mi-temps sans hésiter, faisant entrer Amad Diallo dans l’espoir de redonner de l’élan à son équipe en difficulté. Carlos Baleba est également entré en jeu, alors que United tentait de sauver l’honneur.

Ces changements d’ampleur se sont finalement révélés inefficaces. Quatre minutes seulement après la reprise, Anastasios Douvikas a profité d’une nouvelle faiblesse défensive pour lancer une vague d’attaques incessantes des locaux. Paz a rapidement inscrit son deuxième but à la suite d’une erreur flagrante de United, sanctionnant une équipe visiteuse totalement désorganisée et à court d’idées.

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L’altercation survenue hors du champ des caméras témoigne de la dégradation rapide de l’atmosphère en coulisses. Alors que United a été dominé dans tous les secteurs, ces échanges tendus au bord du terrain montrent qu’un groupe se fissure sous une pression immense, deux mois seulement après le début de la saison.

Getty Images

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Fernandes remet en question l’approche tactique

L’altercation avec Cunha n’est que le dernier signe d’une contestation plus large au sein du vestiaire. Une semaine seulement après que Lisandro Martinez a publiquement fustigé la direction du club pour le manque de renforts dans l’effectif à la suite d’une défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid, Bruno Fernandes a ouvertement remis en question le plan de jeu de Carrick. Le milieu portugais a exprimé sa frustration face à la décision du staff de ne pas exercer de pressing individuel, estimant que cela avait permis à Como de prendre confiance rapidement.

« Ce n’est pas la première fois : nous avons mal commencé et ils ont marqué très tôt, a déclaré le capitaine de United aux journalistes. Encaisser un but tôt nous fait aborder [le] match avec un état d’esprit de vaincus, et il est difficile de s’en défaire. Si nous n’en sommes pas capables, il sera très difficile de sortir de cette situation. »

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Carrick a rapidement répliqué, adressant des critiques appuyées à ses joueurs pour leur manque d’efforts plutôt que de mettre en cause le dispositif tactique. L’entraîneur de 45 ans a jugé l’investissement de son groupe inacceptable, déclarant sans détour : « Quel que soit le système ou les choix tactiques, si vous ne courez pas, si vous ne courez pas vers l’avant et si vous ne revenez pas en courant, vous ne gagnerez pas. »

Carrick se bat pour conserver son poste

Getty Images

Manchester United traverse désormais une crise profonde, sur le terrain comme en dehors. Après sept matches consécutifs sans victoire, Carrick est soumis à une pression immense pour résorber les divisions grandissantes au sein de son groupe et rétablir un minimum de discipline défensive.

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Le manque d’efforts flagrant sur le terrain, auquel s’ajoutent les critiques publiques des joueurs, place la direction d’Old Trafford devant des décisions cruciales. Manchester United doit trouver de toute urgence le moyen d’enrayer cette chute inquiétante, sous peine de voir toute sa saison s’effondrer avant même le début du calendrier hivernal chargé.