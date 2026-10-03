Le Premier ministre britannique Andy Burnham a été victime de chantage. Le coupable : les Émirats arabes unis. Selon The Telegraph, ce pays met la pression sur Burnham pour que Manchester City ne soit pas lourdement sanctionné.

Vendredi dernier, la bombe a explosé en Angleterre. Manchester City a été reconnu coupable d’avoir enfreint à 114 reprises les règles financières de la Premier League.

Manchester City a fait appel de cette décision. Il pourrait encore falloir des mois avant de savoir si le club est réellement coupable et quelle sanction le menace.

Entre-temps, les spéculations vont bon train. Jeudi, le Premier ministre britannique Burnham s’est exprimé sur la question. Il a déclaré que ce serait un drame pour l’Angleterre si les propriétaires arabes vendaient le club, en raison de leurs nombreux investissements à Manchester.

Cela lui a valu de nombreuses critiques, si bien qu’il a dû faire amende honorable un jour plus tard en déclarant : « Aucun club n’est au-dessus de la loi. » Vendredi soir, The Telegraph a publié un article accablant.

En réponse à la Silicon Valley américaine, le gouvernement britannique prévoit de construire un gigantesque pôle technologique entre Oxford et Cambridge. Pour cela, les investisseurs sont indispensables.

Selon The Telegraph , des cheikhs arabes, qui devaient investir massivement dans le projet, ont dit à Burnham et à d’autres responsables politiques britanniques qu’ils couperaient les financements de ce projet si Manchester City était reconnu coupable.