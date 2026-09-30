Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a convoqué un ancien joueur du Real Madrid dans le camp de la « Roja », après le départ d'un nouveau blessé.

Après Eric García, la Fédération espagnole de football a annoncé aujourd'hui le départ d'un nouveau joueur du camp de la sélection, après qu'il s'est blessé.

L'équipe d'Espagne a réussi à s'imposer avec un succès mérité et large face à la Croatie sur le score de quatre buts à un, hier mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

La Fédération espagnole a indiqué dans un communiqué officiel que le joueur de l'Atlético Madrid, Álex Grimaldo, a quitté le camp de l'équipe d'Espagne, l'arrière gauche ayant ressenti une gêne à la cuisse gauche lors de l'échauffement avant le match de son pays contre la Croatie.

Le communiqué a ajouté qu'après les examens médicaux subis par Grimaldo, il a été décidé de l'écarter de la liste de l'équipe d'Espagne par mesure de précaution afin d'éviter une aggravation de la blessure.

Luis de la Fuente a convoqué Fran García (27 ans) pour le remplacer, alors que la sélection espagnole se prépare à affronter la République tchèque et la Croatie pour la deuxième fois lors de la trêve internationale actuelle.

García n'a disputé que deux matchs avec l'équipe d'Espagne en 2023, mais il n'a plus été rappelé dans la liste par la suite.

L'ancien joueur du Real Madrid a disputé 7 matchs avec le Real Betis cette saison et a réussi à délivrer une passe décisive.