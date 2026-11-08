La Ligue professionnelle saoudienne de football s'oriente vers l'avancement de la date de la confrontation reportée entre Al-Ahli et Al-Nassr, comptant pour la neuvième journée du championnat de la Roshn League, afin qu'elle se tienne au cours de ce mois de novembre, au lieu de la date fixée précédemment en mars 2027.

La rencontre du Clasico devait initialement se dérouler au stade Al-Inma, situé dans la cité sportive du Roi Abdallah à Djeddah, le 15 octobre dernier, avant que la Ligue ne décide de la reporter au 6 mars prochain, dans le cadre des modifications apportées au calendrier de la compétition.

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Mais la décision de la Confédération asiatique de football de reporter la Coupe d'Asie 2027 d'environ 11 mois a conduit à réorganiser les dates de plusieurs matchs de la Roshn League, ce qui a ouvert la voie à l'avancement de la confrontation entre Al-Ahli et Al-Nassr et à la prise en compte des nouveaux changements au calendrier.

Selon ce qu'a rapporté le journal saoudien « Arriyadiyah », la Ligue a fixé le vendredi 20 novembre comme nouvelle date pour la tenue du Clasico, dans l'attente de l'annonce officielle de la modification et de son intégration au calendrier de la compétition.

Dans le même contexte, il a été décidé que les matchs Al-Riyadh - Al-Hilal et Al-Ittihad - Al-Shabab, comptant pour cette même neuvième journée, se tiendront le 21 décembre prochain, selon le journal, dans le cadre du nouveau calendrier des confrontations touchées par les récentes modifications.

La Confédération asiatique avait annoncé que la Coupe d'Asie se déroulerait du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028, au lieu de la date précédemment prévue entre le 7 janvier et le 5 février de la même année, ce qui a nécessité une révision du calendrier des compétitions nationales et continentales, ainsi qu'une réorganisation de plusieurs matchs de la Roshn League.