Nouvelle attaque contre Vinicius : son comportement est « stupide » et il ne connaît pas les règles du jeu

Vinicius Junior a été l'homme le plus en vue du match entre le Real Madrid et Villarreal, en particulier durant les heures qui ont suivi la rencontre.

L'expulsion de Vinicius a contraint le Real à terminer la partie à dix, et a également entraîné l'annulation du but qu'il avait lui-même inscrit. Cela a pesé sur les dernières minutes de la confrontation et a failli mettre en péril la victoire de la Maison Blanche.

De nombreux journalistes ont relevé cet épisode, d'autant qu'il s'agissait d'une erreur commise par Vinicius dans laquelle il n'aurait jamais dû tomber.

La star brésilienne possède suffisamment d'expérience pour éviter ce genre de fautes qui nuisent à l'équipe. C'est ce qu'a confirmé le journaliste Ruben Canizares, en évoquant la séquence survenue lors du match entre le Real Madrid et Villarreal.

Le site Defensa Central a publié les déclarations de Canizares, faites dans l'émission « Tiempo de Juego », diffusée sur la radio Cope.

Ruben Canizares a déclaré : « Vinicius ne connaît pas les règles du jeu, il a gâché une action magnifique qui s'était conclue par un but. »

Il a ajouté : « Son geste est stupide. Il aurait dû être plus intelligent, car le match aurait été plié sur cette séquence. »

On peut discuter de la question de savoir si un léger tirage de cheveux, sans déséquilibrer l'adversaire, suffit à justifier l'expulsion d'un joueur.

Mais, selon les règles du jeu, ce geste appelle le carton rouge, et il reste ensuite aux arbitres à appliquer le règlement de manière correcte et équitable. Vinicius aurait dû en être conscient afin que cette situation ne se reproduise pas.

Le sujet prend une importance particulière, car le journaliste Canizares a insisté sur le fait que « Vinicius est plus rapide que Saliba, et il le dominait dans le placement ».

Dès lors, rien ne justifie de gâcher une action magnifique conclue par un but, à cause d'un geste dont on pouvait totalement se passer. Le but n'a pas été accordé, et le Real Madrid a été contraint de souffrir durant les dernières minutes du match.