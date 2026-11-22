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Le conflit entre le journaliste José María García et Florentino Pérez, président du Real Madrid, a connu un nouvel épisode de tension.

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Selon le journal Sport, José María, ancien présentateur de l'émission Supergarcía, s'en est de nouveau pris au président du Real Madrid, cette fois lors de son passage dans l'émission Malas Lenguas Noche, sur la télévision publique espagnole.

Au cours de l'entretien, le nom de José María Aznar, ancien chef du gouvernement espagnol issu du Parti populaire, a été évoqué, puis celui du président du Real Madrid, ce qui a conduit García à commenter : « Pérez est une personne inacceptable en raison de ses actes et de ce qu'il fait au Real Madrid ».

Selon le journaliste, Florentino Pérez est « un autre dictateur en puissance », depuis sa position privilégiée au stade Santiago-Bernabéu, un qualificatif qu'il avait déjà attribué à l'ancien dirigeant.

Ces propos s'inscrivaient dans le cadre de son évaluation de plusieurs grandes figures de la politique espagnole, comme Isabel Díaz Ayuso, Juan Carlos Ier, Pedro Sánchez et Alberto Núñez Feijóo.

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Aux origines du conflit entre García et Florentino

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L'hostilité de José María García envers Florentino Pérez remonte à plus de 20 ans, plus précisément à 2002, lorsque le président du Real Madrid a mené une opération de requalification de terrains dans le secteur de Valdebebas afin de construire la cité sportive du club.

García avait alors déclaré : « Ce que Florentino Pérez a fait à Madrid est un crime urbanistique, une opération qui s'apparente à celles des gangs ».

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Le journaliste n'a pas hésité à remettre en cause cette opération, ce qui lui a valu une plainte du président du Real Madrid pour atteinte à son droit à l'honneur et à la réputation.

En 2007, García a affirmé que l'homme d'affaires avait joué un rôle dans la décision de la télévision publique espagnole d'interdire la diffusion de l'entretien que le journaliste avait enregistré avec Jesús Quintero.

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En 2011, il l'a qualifié de président le plus corrompu du football espagnol, assurant qu'il se moquait éperdument des poursuites judiciaires que celui-ci pourrait engager contre lui.

En 2015, le Tribunal suprême a confirmé une décision de justice rendue en raison de propos tenus par García contre le président du Real Madrid, mais un an plus tard, le journaliste s'en est de nouveau pris à lui, le décrivant comme une personne représentant un danger pour la société.

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Entre 2017 et 2018, il l'a de nouveau accusé d'exercer son influence sur les médias et a critiqué sa conduite dans le recrutement de Julen Lopetegui, juste avant la Coupe du monde, alors que le technicien basque était à la tête de la sélection espagnole, ce qui avait laissé la Fédération espagnole de football incapable de la moindre réaction.

De son côté, le président du Real Madrid s'est récemment targué de sa capacité à tenir tête aux journalistes, déclarant : « Les intellectuels du système ne pourront pas me faire de mal. José María García n'a pas réussi à m'atteindre, et aucun d'entre eux n'y parviendra. Si je fais mal mon travail, il faudra me renvoyer, mais ce ne sera pas à eux de le faire, ce sera aux socios du club ».

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Ces déclarations ont été faites lors de la conférence de presse controversée qu'il a tenue en mai dernier.

Par ailleurs, chaque fois que García s'en est pris au président du Real Madrid au cours des deux dernières décennies, Florentino lui a répondu de manière beaucoup moins tapageuse.

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Concernant l'affaire des terrains, Pérez a riposté par la plainte évoquée plus haut, mais il s'est aussi défendu publiquement en 2007, affirmant que les accusations étaient un mensonge absolu et annonçant son intention d'engager une nouvelle action en justice.

Dans les messages révélés par El Confidencial en 2017 entre le président du Real Madrid et l'homme d'affaires Alejandro de Pedro, lié à l'affaire Púnica, une vaste procédure judiciaire qui a donné lieu à l'arrestation de dizaines de personnes, Florentino a qualifié le journaliste d'« imbécile ».

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Pour autant, Pérez a largement préféré garder son calme toutes ces années, laissant l'initiative à l'animateur, qui est resté celui qui continue d'attaquer.