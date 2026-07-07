Nouvelle attaque contre Mbappé lors d’une conférence de presse houleuse : « Ne me sous-estime pas, espèce d’insolent. »

La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a déclenché une crise diplomatique sans précédent entre le Paraguay et la France après avoir tenu des propos racistes choquants à l’encontre de la star des Bleus, Kylian Mbappé. Ce mardi, lors d’une conférence de presse, elle a refusé de présenter des excuses et a accusé la FIFA d’être à l’origine de la crise, Elle a lancé un avertissement à l’attaquant du Real Madrid : « Ne me sous-estime pas, Mbappé. »

Lors d’une conférence de presse spécialement organisée pour aborder cette question, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla est revenue sur l’attaquant français, déclarant : « Ce sauvage n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il a été nourri au lait de coco, et l’être le plus civilisé dont il ait jamais entendu parler était le chimpanzé. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gil. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. C’est un Camerounais colonisé, qui se fait passer pour un Français, un râleur, un nouveau riche, un arrogant et un affreux. »

Elle a ajouté, des propos qui ont provoqué un véritable tollé : « Il était tendu et terrifié pendant tout le match, tout comme l’ensemble de son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but ; ils ont gagné par pur hasard… La seule chose que beaucoup d’entre nous lui reprochent, c’est de ne pas l’avoir giflé à la fin du match. Cela dit, je ne suis pas fan de football. »

Kylian Mbappé a ensuite réagi aux propos de la sénatrice paraguayenne en déclarant : « Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme ignoble, vous ne méritez pas votre poste. Vous ne représentez pas le Paraguay, cette nation qui a fait preuve de passion et d’honneur tout au long de la compétition. À cause de votre imprudence et de votre racisme flagrant, le monde a déjà oublié le parcours et les efforts historiques de vos joueurs lors de cette Coupe du monde, ouvrant ainsi la voie à une femme incompétente qui ternit la réputation de son pays. »

Dans un communiqué cinglant, Mbappé a conclu : « Je ne laisserai jamais des gens comme elle répandre leur haine et leur racisme à travers le monde », tandis que l’affaire provoque un début de tension diplomatique entre la France et le Paraguay.

En début d’après-midi ce mardi, Celeste Amarela a tenu une nouvelle conférence de presse. Contrairement aux attentes, elle n’a pas présenté d’excuses ; au contraire, la politicienne paraguayenne a ravivé la polémique en évoquant un complot ourdi par la FIFA, qu’elle accuse d’être à l’origine de l’affaire.

« Comme je l’ai dit hier, cette affaire ne concerne que moi et Mbappé, a-t-elle affirmé. Je n’ai pas parlé de la France. Je m’exprime à titre personnel ; je ne représente personne, ni mon parti. J’ai le droit d’exprimer mon opinion, même si je suis sénatrice ; je suis avant tout une citoyenne. J’ai le droit de dire ce que je veux, de soutenir l’équipe de mon choix et d’exprimer mon opinion. C’est un droit qui nous est garanti à tous. »

D’un ton indigné, elle a lancé : « Comment mes propos ont-ils pu être diffusés à si grande échelle ? Pourquoi tout ce remue-ménage ? Pourquoi Macron a-t-il appelé le président du Paraguay pour lui demander de se taire ? », faisant allusion à l’intervention du président français Emmanuel Macron dans la crise.

Elle a conclu en accusant la FIFA d’ingérence politique : « Ce n’est pas une affaire Mbappé, personne ne te défend, Mbappé, mais bien la FIFA, qui est une puissance fasciste. Il existe un cercle vicieux entre le pouvoir politique mondial et la FIFA. »

« J’ai répondu à Mbappé, et cela a failli dégénérer en guerre. Mais c’est ça, la FIFA. C’est une autorité qui transcende la souveraineté nationale. Mbappé et moi ne sommes que deux pions sur l’échiquier, et le football n’est plus l’enjeu : c’est la politique. Trump fait ce qu’il veut. Pourquoi n’avons-nous pas ce pouvoir ? Pourquoi Santiago Peña (le président du Paraguay) ne peut-il pas en faire autant ? »

Elle a conclu d’un ton ferme : « Personne n’a défendu nos joueurs. C’est Infantino qui appelle Macron pour qu’il contacte le président et me demande de me taire. De répéter ce que Mbappé a dit à nos joueurs sur le terrain. Personne ne défendra nos joueurs. Je le ferai quand je le voudrai et comme je l’entends. Mbappé ne m’a pas demandé de m’excuser, et je n’ai aucune raison de le faire. J’ai écrit ce que j’avais à écrire. »

Dans un revirement notable, Amarela a admis que ses propos étaient racistes : « Je suis revenue sur ce que j’avais écrit, oui, c’est du racisme, et c’est pour cela que j’ai supprimé ma publication. Je présente mes excuses à tout le monde, je déteste le racisme. Je suis en pleine reconstruction. Je viens d’une communauté où les choses sont différentes. En Europe, ils peuvent faire ce qu’ils veulent, et en France aussi. »

Elle a toutefois rapidement repris son ton provocateur pour lancer : « Je préviens la Fédération française de football : elle peut mandater un avocat si elle le souhaite, mais elle n’a pas le droit de porter plainte contre moi. Je n’ai cité personne nommément ; s’ils veulent saisir la justice, qu’ils le fassent. Notre gouvernement s’est comporté de manière honteuse ; Macron les a contactés, et ils m’ont contactée directement. Voilà ce que j’ai à dire ; je ne fais pas partie du gouvernement, mais de l’opposition. »

Amariella a réitéré ses critiques à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid, déclarant : « Quand Mbappé, cet effronté, hurle au visage de nos joueurs, personne ne le défend. Quand un Français dit que les Paraguayens sont dégoûtants, personne ne proteste. Ne suis-je pas censée m’exprimer ? Personne ne proteste. Puis je dis qu’ils mangent des noix de coco, et tout à coup, c’est un scandale. »

Les Paraguayens, les Africains et les Sud-Américains, nous sommes tous logés à la même enseigne : on nous discrimine ; pour eux, nous sommes des “nègres” (des nains noirs). La FIFA est derrière tout ça. Ils veulent s’immiscer dans la politique. La seule personne qui puisse porter plainte contre moi, c’est Mbappé. La France peut faire ce qu’elle veut. J’ai déjà été victime de discrimination en Europe. »

Elle a ensuite ajouté : « J’ai retiré mes propos, mais Mbappé doit faire de même. Ne te mêle pas des affaires des Paraguayens, Mbappé. Ici, c’est nous qui avons emprisonné Ronaldinho », rappelant l’incident célèbre au cours duquel la star brésilienne avait été incarcérée au Paraguay.

Elle a conclu sa conférence de presse par un avertissement direct à l’attaquant français : « Ne me sous-estime pas, Mbappé. » Un message sans détour qui laisse présager une nouvelle escalade dans ce conflit.