Nouvelle alliance : le Barça et le Real Madrid s'unissent contre la décision d'Infantino

La saison 2026/2027 entre dans une phase inédite, où les clubs cessent de disputer des matchs pour laisser la place aux sélections nationales qui accaparent la scène footballistique pendant près de trois semaines consécutives.

La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé, dans l'une de ses nombreuses innovations, de fusionner la trêve de septembre et celle d'octobre en une seule trêve, une stratégie qui n'a pas recueilli l'adhésion du Barça et du Real Madrid.

Selon le quotidien espagnol « Sport », Joan Laporta a adressé de vives critiques à la nouvelle trêve internationale lors de l'assemblée générale des membres du club, notamment au vu des récents précédents, puisque Raphinha a manqué la saison dernière le quart de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético Madrid après s'être blessé avec la sélection du Brésil lors d'un match amical.

Le président du club catalan a déclaré : « Cette trêve n'a aucun sens. Hansi me l'a dit l'autre jour. C'est une trêve qui comprend quatre matchs, elle nous nuit et casse notre rythme. Le calendrier est extrêmement chargé et les joueurs souffrent. Nous discuterons avec l'UEFA et la FIFA pour régler cette question. »

Flick suit la même ligne, lui qui a signé le meilleur début de saison de l'histoire du Barça avec huit victoires en huit rencontres officielles.

L'entraîneur allemand a déclaré avant la rencontre face à Séville : « De nombreux joueurs seront avec leurs sélections nationales. Et bien sûr, chaque fois que les joueurs sont à l'étranger, nous sommes un peu inquiets à ce sujet, mais au final, j'ai confiance et je crois aussi aux sélectionneurs. »

Le Real Madrid, qui n'a pas dissipé les doutes sur son niveau au cours des deux dernières années, a adopté une position de rejet vis-à-vis de la nouvelle trêve.

José Mourinho a déclaré avant le derby madrilène : « Nous ne pouvons que nous adapter. Dans notre cas, imaginez qu'il ne reste que quatre joueurs pendant 20 jours, puis que l'un d'eux arrive un jour ou trois jours avant le match contre Villarreal, un autre quatre jours avant, un autre deux jours avant… Vinicius revient d'Inde avec le Brésil, Valverde revient de Corée et d'Inde où il fait le tour du monde pour arriver, quant aux Européens, quatre matchs difficiles les attendent car nous parlons de la Ligue des nations de l'UEFA et tout le monde est au même niveau. »

Les critiques adressées à l'innovation de la FIFA, sous la houlette de Gianni Infantino, ne se sont pas limitées aux clubs, mais se sont également étendues aux sélections nationales.

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a critiqué le nouveau système après l'annonce de la liste des convoqués pour les quatre premiers matchs de la Ligue des nations de l'UEFA, en déclarant : « Cela ne me plaît pas, et j'aurais préféré la formule précédente. Entre les deux matchs, nous n'avons que deux jours de repos avec les déplacements et les voyages. Je pense que l'autre formule prenait davantage soin de la santé des joueurs, et c'est clair comme le jour. »

Quelle est la position des grands d'Europe ?

Les positions dans le reste de l'Europe semblent plus modérées, avec une préférence pour attendre l'évaluation de l'expérience à l'issue de la trêve internationale.

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a expliqué : « C'est quelque chose que nous devrons expérimenter. Et comme vous l'avez vu, différentes sélections nationales et différents sélectionneurs ont suivi des approches distinctes concernant le nombre de joueurs qu'ils ont intégrés à la liste, c'est pourquoi une bonne communication avec eux sera absolument décisive. »

De son côté, son rival en Premier League, Enzo Maresca, a répondu avec ironie : « Mes enfants ont l'école, j'ai donc besoin de rester ici. Pendant les trêves internationales, je revoyais toujours les matchs précédents et j'analysais ce que nous pouvions améliorer. Il y a trois semaines, j'ai donc suffisamment de temps pour revoir tous les matchs », a exprimé l'entraîneur de Manchester City.

Le Paris Saint-Germain, qui n'a pas entamé la saison de manière idéale, aborde la chose avec résignation ; Luis Enrique a déclaré : « Il faut accepter la durée de ces trêves. Nous essaierons de travailler comme d'habitude, car nous avons des joueurs qui resteront ici et effectueront des entraînements individuels. »

Tandis que Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, espère le retour de tous ses joueurs sans problème : « Nous avons l'équipe au complet à notre disposition et nous voulons que cela continue ainsi. Nous espérons que les garçons garderont leur condition physique pendant la trêve internationale de trois semaines. S'ils le font, je suis sûr que nous serons en position de force cette saison. »



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