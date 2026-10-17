Le site "Archivo VAR", spécialisé dans l'analyse des situations arbitrales, a tranché le débat autour de l'action de main survenue lors de la rencontre entre Barcelone et le Real Betis, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, en confirmant la validité de la sanction en raison de la position non naturelle du bras du joueur.

Le site a expliqué que le ballon avait heurté le bras du joueur dans une position contraire aux règles relatives à la main, ce qui rend la sanction justifiée, précisant que le critère d'évaluation dans cette action n'est pas lié à un changement de trajectoire du ballon ni à l'influence du contact sur son contrôle, mais bien à la position du bras au moment où le ballon l'a touché.

Iturralde González, ancien arbitre et analyste des situations arbitrales sur la radio "Cadena SER", a lui aussi confirmé la validité de la décision d'annuler le but, expliquant que la main s'était produite au cours de la même action offensive, ce qui impose donc l'annulation du but conformément aux directives arbitrales en vigueur.

Dans le même registre, la rencontre a été marquée par une autre polémique arbitrale concernant le but égalisateur inscrit par le Real Betis à la 27e minute, après que Valentín Gómez s'est élevé sur un centre dans la surface de but pour l'envoyer au fond des filets d'une tête, consécutivement à un corner que la défense de Barcelone n'a pas réussi à repousser comme il le fallait.

Les images ont montré un contact entre le bras du défenseur du Betis et le dos de Xavi Espart lors du duel aérien, ce qui a poussé plusieurs supporters de Barcelone à réclamer une faute contre l'auteur du but.

Mais l'arbitre De Burgos Bengoetxea n'a pas sifflé de faute et n'est pas intervenu pour revoir l'action, tandis que Jota Jordi, analyste de l'émission "El Chiringuito", a estimé que le but aurait dû être annulé en raison d'une poussée évidente.